Την άκρη του νήματος στην διπλή δολοφονία σε κάμπινγκ στην Φοινικούντα αναζητούν οι αρχές, με κλιμάκιο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών από την Αθήνα να έχει φθάσει ήδη στην περιοχή, προκειμένου να συμμετάσχει στις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.

Ο νεαρός δράστης που σκόρπισε το θάνατο, έφθασε στις 8:08 το βράδυ της Κυριακής (5/10) στο κάμπινγκ. Πίσω από τον πάγκο της ρεσεψιόν βρίσκονταν ο 68χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο ανιψιός του και ο 60χρονος επιστάτης. Ο δράστης ρώτησε σε σπαστά ελληνικά με αγγλική προφορά: «Έχετε διαθέσιμο μέρος να μείνω;». Όμως κανείς δεν πρόλαβε να απαντήσει στην ερώτησή του. Έβγαλε όπλο και έριξε δύο σφαίρες στον ιδιοκτήτη. Ο ανιψιός και ο επιστάτης έτρεξαν να σωθούν. Ο δράστης κυνήγησε τον επιστάτη και τον εκτέλεσε με τρεις σφαίρες λίγο πιο κάτω.

«Δεν ήταν ληστεία, είναι ξεκαθάρισμα»

«Ο αδελφός μου ήταν παράπλευρη απώλεια», λέει μιλώντας στο Star ο αδελφός του επιστάτη. «Ο αδελφός μου δούλευε εκεί, ίσως είδε τον άνθρωπο που μπήκε, γιατί δεν είχε κουκούλα. Δεν ήταν ληστεία, είναι ξεκαθάρισμα, αλλά δεν το γνωρίζω» υποστήριξε. Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη που ήταν αυτόπτης μάρτυρας, δεν μπορεί ακόμη να πιστέψει, ότι σώθηκε. «Το είδα κι εγώ το παιδί σοκαρισμένο πάρα πολύ», λέει ο αδελφός του επιστάτη.

«Οριακά ανήλικος ο δράστης του διπλού φονικού»

Η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, αναφέρει ότι στο σημείο δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας. Από μαρτυρίες προκύπτει, ότι πρόκειται για άτομο πολύ νεαρής ηλικίας, που μοιάζει οριακά με ανήλικο. Την ίδια ώρα ολόκληρη η τοπική κοινωνία στη Μεσσηνία βρίσκεται σε σοκ. «Μας έχει παγώσει όλους το γεγονός, γιατί ήταν πολύ άγριο έγκλημα και όπως φαίνεται, πολύ σκληρό. Δύο άτομα μέσα στην επιχείρηση», λέει ο δήμαρχος, Π. Καρβελάς. «Ήταν φιλήσυχος, είχε βοηθήσει σαν αρχιτέκτονας, είχε σχεδιάσει πολλά ξενοδοχεία», δήλωσε για τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ ο πρόεδρος της κοινότητας, Ν. Τσώνης.

Μέσα στο κάμπινγκ βρίσκονταν περίπου 250 άτομα και επικράτησε πανικός. Ο νεαρός μόλις διαπίστωσε ότι και οι δύο ήταν νεκροί, κατευθύνθηκε προς την έξοδο. Εκεί πιθανότατα τον περίμενε με μοτοσικλέτα συνεργός του. Επιβιβάστηκε και εξαφανίστηκε. Στελέχη του Ανθρωποκτονιών βρίσκονται από το πρωί στο κάμπινγκ και αναζητούν στοιχεία, ώστε να φθάσουν στα ίχνη του δολοφόνου.

Φοβόταν για τη ζωή του ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ

Όπως φαίνεται, δεν ήταν η πρώτη φορά που ο δράστης της δολοφονίας είχε επιτεθεί στον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ της Φοινικούντας. Ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ φοβόταν για τη ζωή του. Το τελευταίο διάστημα είχε φύγει από το σπίτι του και ζούσε στο κάμπινγκ μαζί με το επιστάτη και στενό του φίλο. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Star, ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ με είχε δεχθεί στο πρόσφατο παρελθόν δύο επιθέσεις.

Η πρώτη είχε σημειωθεί τον περασμένο Ιούλιο. Τότε κάποιος είχε πάει στο σπίτι του και τον ξυλοφόρτωσε. Mεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Καλαμάτας, όμως δεν θέλησε να κάνει μήνυση σε κανέναν. Η δεύτερη επίθεση έγινε πριν από περίπου 15 ημέρες, πάλι στο σπίτι του. Αυτή τη φορά κάποιος του επιτέθηκε με όπλο. Νοσηλεύτηκε για τρεις ημέρες, ενώ έγινε και ιατροδικαστική εξέταση. Και πάλι δεν έκανε μήνυση.

Τα ερωτήματα είναι πολλά. Τί φοβόταν; Γιατί δεν μιλούσε; Είχε κάτι να κρύψει; Πάντως όλοι λένε, ότι δεν είχε με κανέναν διαφορές. Όλα δείχνουν, πως ο δράστης που πάτησε τη σκανδάλη, ήταν αποφασισμένος και είχε μελετήσει κάθε του κίνηση. Μυστήριο παραμένει το κίνητρο.