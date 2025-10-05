Περίπου 1.000 άτομα έχουν παγιδευτεί σε κατασκηνώνεις στις απομακρυσμένες πλαγιές του όρους Έβερεστ στο Θιβέτ, λόγω σφοδρής χιονοθύελλας.

Ήδη βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι επιχειρήσεις διάσωσης στις οποίες συμμετέχουν και κάτοικοι της περιοχής οι οποίοι επιχειρούν να απομακρύνουν το χιόνι που εμποδίζει την πρόσβαση στην περιοχή, η οποία βρίσκεται σε υψόμετρο άνω των 4.900 μέτρων.

Εκατοντάδες πεζοπόροι που είχαν αποκλειστεί από χιονοθύελλα κοντά στην ανατολική πλευρά του Έβερεστ στο Θιβέτ οδηγήθηκαν ήδη σε ασφαλές μέρος από διασώστες,

Η διασωστική ομάδα Blue Sky του Θιβέτ δήλωσε ότι έλαβε κλήση για βοήθεια, καθώς σκηνές είχαν καταρρεύσει λόγω του χιονιού, ενώ αρκετοί πεζοπόροι παρουσίαζαν συμπτώματα υποθερμίας.

Μέχρι την Κυριακή, 350 πεζοπόροι είχαν φτάσει στη μικρή κωμόπολη του Κουντάνγκ, ενώ είχε γίνει επαφή με τους υπόλοιπους 200 και πλέον πεζοπόρους, σύμφωνα με την Κεντρική Τηλεόραση της Κίνας (CCTV).

Εκατοντάδες επισκέπτες βρέθηκαν αυτή την εβδομάδα στην απομακρυσμένη κοιλάδα του Κάρμα, που οδηγεί στην ανατολική πλευρά του Έβερεστ, εκμεταλλευόμενοι την οκταήμερη εθνική εορτή της Κίνας.

Η χιονόπτωση στην κοιλάδα, η οποία βρίσκεται σε υψόμετρο 4.200 μέτρων (13.779 πόδια) κατά μέσο όρο, ξεκίνησε το βράδυ της Παρασκευής και συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββάτου.

Οι υπόλοιποι πεζοπόροι θα φτάσουν στο Qudang σταδιακά, υπό την καθοδήγηση και τη βοήθεια των διασωστών που οργανώθηκαν από την τοπική κυβέρνηση, σύμφωνα με την CCTV.

Η βόρεια πλευρά του Έβερεστ, λόγω της εύκολης πρόσβασης μέσω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, προσελκύει τακτικά μεγάλο αριθμό τουριστών.

Η πώληση εισιτηρίων και η είσοδος σε ολόκληρη την περιοχή του Έβερεστ αναστάλησαν από το Σάββατο το βράδυ, σύμφωνα με ανακοινώσεις στους επίσημους λογαριασμούς WeChat της τοπικής Τουριστικής Εταιρείας της κομητείας Tingri.