Η κυβέρνηση Τραμπ προχώρησε στην ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων σε μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντας το Σικάγο «εμπόλεμη ζώνη», ενώ δικαστική απόφαση μπλόκαρε ανάλογο μέτρο στο Πόρτλαντ.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ χαρακτήρισε το Σικάγο « εμπόλεμη ζώνη » και αιτιολόγησε την αποστολή στρατού στην πόλη.

χαρακτήρισε το « » και αιτιολόγησε την αποστολή στρατού στην πόλη. Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ κατηγόρησε συμμορίες και καρτέλ για χρηματοδότηση διαδηλώσεων κατά της αστυνομίας μετανάστευσης.

κατηγόρησε συμμορίες και καρτέλ για χρηματοδότηση διαδηλώσεων κατά της αστυνομίας μετανάστευσης. Ο πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε διάταγμα για την ανάπτυξη 300 Εθνοφρουρών στο Σικάγο προς προστασία ομοσπονδιακών πρακτόρων και δημόσιας περιουσίας.

υπέγραψε διάταγμα για την ανάπτυξη 300 Εθνοφρουρών στο Σικάγο προς προστασία ομοσπονδιακών πρακτόρων και δημόσιας περιουσίας. Η αντιπολίτευση και τοπικοί αξιωματούχοι επέκριναν το μέτρο, κάνοντας λόγο για σπορά φόβου και αντισυνταγματικές ενέργειες.

και επέκριναν το μέτρο, κάνοντας λόγο για σπορά φόβου και αντισυνταγματικές ενέργειες. Δικαστής στο Πόρτλαντ απαγόρευσε προσωρινά την ανάπτυξη στρατού, εκτιμώντας ότι οι διαδηλώσεις δεν συνιστούν απειλή επανάστασης.

Πιο αναλυτικά

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κλιμάκωσε τα μέτρα ασφαλείας σε μεγάλες αστικές περιοχές των ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντας το Σικάγο «εμπόλεμη ζώνη». Ο χαρακτηρισμός αυτός χρησιμοποιήθηκε για να δικαιολογηθεί η ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων, σε μια περίοδο έντασης μεταξύ ομοσπονδιακής κυβέρνησης και τοπικών αρχών.

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, αναφέρθηκε στον Δημοκρατικό δήμαρχο του Σικάγο, Μπράντον Τζόνσον, επικρίνοντάς τον για τη στάση του απέναντι στα ομοσπονδιακά μέτρα. Υποστήριξε ότι «η πόλη είναι μια εμπόλεμη ζώνη και λέει ψέματα ώστε οι εγκληματίες να μπορέσουν να μπουν εκεί και να καταστρέψουν τη ζωή των ανθρώπων».

Η υπουργός ισχυρίστηκε ακόμη ότι συμμορίες, καρτέλ και «άλλες γνωστές τρομοκρατικές οργανώσεις» παρέχουν χρηματοδότηση σε διαδηλωτές που αντιτίθενται στην αστυνομία μετανάστευσης (ICE). Οι δηλώσεις προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις από τοπικούς αξιωματούχους, οι οποίοι επέκριναν τα ομοσπονδιακά μέτρα ως αντισυνταγματικά.

Το Σάββατο, ο πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για την αποστολή 300 Εθνοφρουρών στο Σικάγο, με στόχο την προστασία ομοσπονδιακών πρακτόρων και της δημόσιας περιουσίας. Η κίνηση αυτή συνάντησε έντονες αντιδράσεις από τη Δημοκρατική αντιπολίτευση.

Ο γερουσιαστής Ντικ Ντέρμπιν κατήγγειλε ότι «ο πρόεδρος δεν επιδιώκει να καταπολεμήσει την εγκληματικότητα αλλά να σπείρει τον φόβο». Αντίστοιχα, ο κυβερνήτης του Ιλινόι, Τζ.Μπ. Πρίτσκερ, σε δηλώσεις του στο CNN, ανέφερε ότι «αυτοί μετατρέπουν την πόλη σε εμπόλεμη ζώνη» και ζήτησε την αποχώρηση του στρατού.

Το Σικάγο αποτελεί την πέμπτη πόλη όπου εφαρμόζεται το μέτρο ανάπτυξης της Εθνοφρουράς από την κυβέρνηση Τραμπ, μετά το Λος Άντζελες, την Ουάσινγκτον και το Μέμφις. Τα μέτρα αυτά έχουν προκαλέσει αντιδράσεις από τις τοπικές αρχές, που θεωρούν πως υπονομεύουν τη δικαιοδοσία τους.

Στο Πόρτλαντ, ωστόσο, ομοσπονδιακή δικαστής απαγόρευσε προσωρινά την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων. Το σκεπτικό της απόφασης ήταν ότι οι διαδηλώσεις διαμαρτυρίας δεν συνιστούν «κίνδυνο επανάστασης» και πως οι υπάρχουσες δυνάμεις ασφαλείας μπορούν να διαχειριστούν την κατάσταση.