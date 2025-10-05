Η καναδική αεροναυπηγική εταιρεία Bombardier ανακοίνωσε ότι το Global 7500, το ταχύτερο επιχειρηματικό jet στον κόσμο, κατέρριψε το 150ό παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως το απόλυτο σημείο αναφοράς στην κατηγορία του.

Ρεκόρ με επιβάτες μέσα

Πολλά από αυτά τα ρεκόρ, όπως τονίζουν στελέχη της εταιρείας, επιτεύχθηκαν με επιβάτες επί του σκάφους, γεγονός που υπογραμμίζει τη σταθερότητα και αξιοπιστία του αεροσκάφους σε πραγματικές συνθήκες πτήσης.

Το Global 7500 δεν ξεχωρίζει μόνο για την ταχύτητά του – Mach 0,925, δηλαδή περίπου 1.140 χλμ/ώρα – αλλά και για την εμβέλειά του, που φτάνει τις 7.700 ναυτικές μίλια (14.260 χλμ), επιτρέποντας υπερατλαντικά ταξίδια χωρίς ενδιάμεσες στάσεις.

Ενδεικτικά, το αεροσκάφος έχει πραγματοποιήσει τη μακρύτερη πτήση στην ιστορία της επιχειρηματικής αεροπορίας, πετώντας απευθείας από το Σίδνεϊ στο Ντιτρόιτ, διαδρομή 8.225 ναυτικών μιλίων (15.232 χλμ) χωρίς στάση.

Ομαλή πτήση

Χάρη στο καινοτόμο Smooth Flĕx Wing, η πτέρυγα του αεροσκάφους προσφέρει υψηλότερη άντωση, αεροδυναμική αποδοτικότητα και μειωμένη κατανάλωση καυσίμου, εξασφαλίζοντας παράλληλα εξαιρετικά ομαλή πτήση ακόμη και σε απαιτητικές καιρικές συνθήκες.

Το Global 7500 έχει επίσης αποδείξει την ευελιξία του σε αεροδρόμια με περιορισμούς, πραγματοποιώντας απευθείας πτήση από το London City Airport στο Λος Άντζελες — μια διαδρομή που λίγα μεγάλα jets μπορούν να εκτελέσουν.

Πέρα από την απόδοση, το Global 7500 δίνει έμφαση στην άνεση και τη βιωσιμότητα.

Ο σχεδιασμός του μειώνει τις εκπομπές ρύπων και επιτρέπει προσγείωση σε μικρότερα αεροδρόμια, ενώ η καμπίνα του, με πολυτελή υλικά και χαμηλότερη πίεση ατμόσφαιρας, μειώνει την κόπωση των επιβατών σε υπερμακρινές πτήσεις.

Η Bombardier ήδη προχωρά στο επόμενο βήμα: το Global 8000, το οποίο υπόσχεται να γίνει το ταχύτερο και με τη μεγαλύτερη εμβέλεια επιχειρηματικό αεροσκάφος στον κόσμο.

Με ταχύτητα Mach 0,94 και εμβέλεια 8.000 ναυτικών μιλίων (14.816 χλμ), το νέο μοντέλο θα μπορεί να συνδέει χωρίς στάση πόλεις όπως το Λονδίνο με το Χονγκ Κονγκ ή τη Νέα Υόρκη με τη Σιγκαπούρη.

Θα διαθέτει, επίσης, εξαιρετικά χαμηλό υψόμετρο καμπίνας, προσφέροντας μεγαλύτερη άνεση και καλύτερη οξυγόνωση σε πολύωρα ταξίδια.

5.100 αεροσκάφη

Η εταιρεία, που διαχειρίζεται έναν στόλο πάνω από 5.100 αεροσκαφών και διαθέτει δέκα κέντρα εξυπηρέτησης σε έξι χώρες, συνεχίζει να επενδύει στην καινοτομία και την παγκόσμια της παρουσία, με παραγωγικές μονάδες στον Καναδά, τις ΗΠΑ και το Μεξικό.

Το 2024, η Bombardier απέσπασε το βραβείο “Red Dot: Best of the Best” για τον σχεδιασμό και την επικοινωνία της μάρκας της, επιβεβαιώνοντας την κορυφαία θέση της τόσο σε τεχνολογικό όσο και σε αισθητικό επίπεδο.

Με ρεκόρ ταχύτητας που σπάνε τα όρια της επιχειρηματικής αεροπορίας και με την επερχόμενη άφιξη του Global 8000, η Bombardier καθορίζει το μέλλον των αεροσκαφών υπεραπόδοσης – εκεί όπου η τεχνολογία, η πολυτέλεια και η ταχύτητα συναντούν την παγκόσμια συνδεσιμότητα χωρίς συμβιβασμούς.