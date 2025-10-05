Ο διευθυντής των Παιδικών Χωριών SOS Αυστρίας τέθηκε σε διαθεσιμότητα, έπειτα από σοβαρές καταγγελίες για κακοποίηση παιδιών σε διάφορες εγκαταστάσεις της οργάνωσης στη χώρα, όπως ανακοίνωσε το εποπτικό συμβούλιο της διεθνούς μη κυβερνητικής οργάνωσης.

Ο Κρίστιαν Μόζερ, που ηγείται της οργάνωσης στην Αυστρία τα τελευταία 17 χρόνια, απαλλάχθηκε προσωρινά από τα καθήκοντά του, εν αναμονή των αποτελεσμάτων της εξεταστικής επιτροπής που έχει συσταθεί για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

«Για το εποπτικό συμβούλιο, είναι προφανές ότι η προστασία των παιδιών, η διαφάνεια και ο σωστός χειρισμός των γεγονότων αποτελούν ύψιστες προτεραιότητες», δήλωσε η Ιρένε Σζίμακ, πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου των Παιδικών Χωριών SOS Αυστρίας, σε σχετική ανακοίνωση.

Οι αποκαλύψεις του Falter και η εξωτερική αξιολόγηση

Οι εξελίξεις ήρθαν μετά τις αποκαλύψεις του εβδομαδιαίου περιοδικού Falter για περιστατικά κακοποίησης παιδιών στις εγκαταστάσεις των Παιδικών Χωριών SOS στο Μόσμπεργκ, στη νοτιοδυτική Αυστρία, την περίοδο 2008-2020. Μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων, η οργάνωση ανακοίνωσε στις 17 Σεπτεμβρίου την έναρξη εξωτερικής αξιολόγησης.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του Falter, παιδιά και έφηβοι υπέστησαν ξυλοδαρμούς, απομόνωση και εξευτελιστικές πρακτικές, όπως φωτογράφιση χωρίς ρούχα. Αν και είχε εκπονηθεί λεπτομερής έκθεση το 2020, τα ευρήματα δεν δόθηκαν ποτέ στη δημοσιότητα.

Νέες καταγγελίες και δικαστικές έρευνες

Έκτοτε, έχουν προκύψει νέες αποκαλύψεις για παρόμοια περιστατικά σε εγκαταστάσεις των Παιδικών Χωριών SOS στο Ιμστ του Τιρόλ και στο Σεκέρχιν, κοντά στο Σάλτσμπουργκ. Οι εισαγγελικές αρχές σε Κλάγκενφουρτ, Ίνσμπρουκ και Σάλτσμπουργκ διερευνούν ήδη τις καταγγελίες.

Η διεθνής διάσταση της οργάνωσης

Η ΜΚΟ Παιδικά Χωριά SOS, που προσφέρει φροντίδα σε ορφανά και εγκαταλελειμμένα παιδιά, διαθέτει 572 παραρτήματα παγκοσμίως. Το 2022, η οργάνωση είχε γνωστοποιήσει υπόθεση παιδοφιλίας που αφορούσε μεγάλο δωρητή σε εγκατάσταση της στην Ασία, μετά από σειρά αποκαλύψεων για περιστατικά βίας.