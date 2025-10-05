Μεταρρυθμιστικό γκάζι πατά η κυβέρνηση μέχρι το τέλος του έτους, επιδιώκοντας ρυθμό τεσσάρων μεταρρυθμίσεων τον μήνα – δηλαδή μία την εβδομάδα. Στόχος είναι η συνέπεια με τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου του περασμένου Ιουλίου, όταν εγκρίθηκε το σχέδιο για την υλοποίηση 25 μεταρρυθμίσεων έως το τέλος του 2024.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, «η κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται ήδη στον έβδομο χρόνο, συνεχίζει την παραγωγή έργου και την προώθηση μεταρρυθμίσεων που αντιμετωπίζουν οικονομικά, διοικητικά και κοινωνικά προβλήματα».

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι «ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αποδίδει διαχρονικά μεγάλη σημασία στη θετική ατζέντα και στις μεταρρυθμίσεις. Είναι πρωθυπουργός προσανατολισμένος στα αποτελέσματα και στην υλοποίηση των δεσμεύσεών του, γεγονός που αποτελεί το μεγάλο συγκριτικό του πλεονέκτημα έναντι των άλλων πολιτικών αρχηγών».

Το βάρος του συντονισμού για την υλοποίηση των 25 μεταρρυθμίσεων έχουν αναλάβει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος. «Και οι δύο είναι προσηλωμένοι στην ανάγκη η κυβέρνηση να επιμένει στη θετική ατζέντα, ανεξάρτητα από την πολιτική συγκυρία», ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Οι πρώτες μεταρρυθμίσεις

Στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο, τα τρία πρώτα θέματα αφορούσαν ισάριθμες από τις 25 μεταρρυθμίσεις που έχουν ανακοινωθεί. Η πρώτη σχετίζεται με την εφαρμογή των μέτρων που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.

Η δεύτερη αφορά το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του στρατεύματος και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, μια «πολύ σημαντική μεταρρύθμιση» όπως σημειώθηκε.

Η τρίτη μεταρρύθμιση αφορά τη διευκόλυνση των προϋποθέσεων για νόμιμη μετανάστευση, στο πλαίσιο συνέχειας της προηγούμενης νομοθετικής πρωτοβουλίας για την αυστηροποίηση των κανόνων έναντι της παράνομης μετανάστευσης.

Οι σημαντικότερες πρωτοβουλίες

Από τον Ιούλιο και μετά, μεταξύ των σημαντικότερων μεταρρυθμίσεων που έχουν προωθηθεί περιλαμβάνονται:

– Η στρατηγική για την προώθηση των ελληνικών εξαγωγών, που παρουσιάστηκε σε συνεδρίαση του ΚΥΣΟΙΠ στις 3 Σεπτεμβρίου.

– Η επικείμενη έναρξη λειτουργίας των μη κρατικών πανεπιστημίων.

– Η ψήφιση του νέου πειθαρχικού κώδικα των δημοσίων υπαλλήλων, με ταχύτερες διαδικασίες και αυστηρότερες κυρώσεις.

– Η εφαρμογή του νέου πλαισίου ρυθμίσεων και κυρώσεων για την αντιμετώπιση της βίας στα δημόσια πανεπιστήμια.

– Η λειτουργία κινητών μονάδων υγείας που πραγματοποιούν διαγνωστικές εξετάσεις σε μικρές κοινότητες σε όλη τη χώρα.

– Η παρουσίαση του νομοσχεδίου για την απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με επανεξέταση άνω των 50 ΚΥΑ για απλοποιήσεις στις αδειοδοτήσεις, βάσει προτάσεων της επιχειρηματικής κοινότητας.

Σε εξέλιξη και νέες δράσεις

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη:

– Η οργανωτική μεταρρύθμιση του σιδηροδρομικού τομέα.

– Η ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης.

– Ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου χορήγησης της ΚΑΠ, με αλλαγές στο καθεστώς επιδοτήσεων.

– Η τεχνολογική αναβάθμιση της ΕΛΑΣ.

Για τις υπόλοιπες μεταρρυθμίσεις, προετοιμάζονται ήδη τα σχετικά νομοσχέδια που αναμένεται να κατατεθούν στη Βουλή μέχρι το τέλος του έτους. Εντός των επόμενων ημερών, θα παρουσιαστεί και η μεταρρύθμιση για τις πολεοδομίες.