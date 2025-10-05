Αποκλειστικές δηλώσεις στο «Χαμογέλα και Πάλι» έκανε ο Χρήστος Φερεντίνος. Ο αγαπημένος παρουσιαστής μιλά για το νέο τηλεπαιχνίδι που θα παρουσιάσει.

«Το The Wall ξεκινάει και τώρα χτίζεται ο τοίχος. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα η πρεμιέρα, αλλά θα είναι μέσα στον Οκτώβρη. Είναι ένα εντυπωσιακό παιχνίδι. Θα δείτε αλλαγές, γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε αυτό το studio» τόνισε.