Αποκλειστικές δηλώσεις στο «Χαμογέλα και Πάλι» έκανε ο Χρήστος Φερεντίνος. Ο αγαπημένος παρουσιαστής μιλά για το νέο τηλεπαιχνίδι που θα παρουσιάσει.
«Το The Wall ξεκινάει και τώρα χτίζεται ο τοίχος. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα η πρεμιέρα, αλλά θα είναι μέσα στον Οκτώβρη. Είναι ένα εντυπωσιακό παιχνίδι. Θα δείτε αλλαγές, γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε αυτό το studio» τόνισε.
Ο Χρήστος Φερεντίνος μίλησε και για τη σύγκριση με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. «Είμαι συνηθισμένος στη σύγκριση, πάντα υπάρχει αυτό αλλά εγώ κοιτάω να κάνω τη δουλειά μου. Ο καθένας μπορεί να κάνει όποια κριτική και σύγκριση θέλει».