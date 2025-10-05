Εκατοντάδες μαθητές στην Ανατολική Αττική παραμένουν χωρίς ασφαλή μετακίνηση προς τα σχολεία τους.

Από τον Μάιο, μετά την αποχώρηση του ΚΤΕΛ Αττικής και τις αλλεπάλληλες αποτυχίες των διαγωνισμών της Περιφέρειας, δεκάδες σχολεία –από τα Καλύβια έως τον Ωρωπό και τη Ραφήνα– αντιμετωπίζουν καθημερινά το ίδιο αδιέξοδο: παιδιά που περπατούν χιλιόμετρα σε δρόμους χωρίς πεζοδρόμια, γονείς που μεταφέρουν μαθητές με ιδιωτικά αυτοκίνητα, και σχολεία που υπολειτουργούν.

Οι γονείς ζητούν άμεση πολιτική λύση και συνολική αναθεώρηση του πλαισίου μεταφοράς μαθητών, προειδοποιώντας ότι η κατάσταση «δεν πάει άλλο» και θέτει σε κίνδυνο ζωές και το δικαίωμα στην εκπαίδευση. Στα ΝΕΑ μιλούν μέλη του συλλόγου γονέων του 1ου Λυκείου Καλυβίων.