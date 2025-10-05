Επίθεση από αγριογούρουνο δέχθηκε το απόγευμα της Κυριακής ένας κυνηγός κοντά στο Παλαιόκαστρο Βοίου, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο 62χρονος άνδρας κυνηγούσε μαζί με την παρέα του όταν εντόπισε το άγριο ζώο και το πυροβόλησε. Λίγο αργότερα πλησίασε για να διαπιστώσει αν είχε σκοτωθεί.

Τότε, το τραυματισμένο αγριογούρουνο του επιτέθηκε, τραυματίζοντάς τον σοβαρά στο πόδι. Οι φίλοι του ειδοποίησαν άμεσα το ΕΚΑΒ, που έσπευσε στο σημείο για βοήθεια.

Ο κυνηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έφερε βαθύ θλαστικό τραύμα στο κάτω άκρο.

Νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική του νοσοκομείου. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται σταθερή και δεν διατρέχει κίνδυνο.