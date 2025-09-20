Ένας 57χρονος κυνηγός από την Αρκαδία, έχασε τη ζωή του το πρωί του Σαββάτου κατά τη διάρκεια κυνηγιού αγριογούρουνου, στην περιοχή ανάμεσα στο Χρυσοχώρι και τη Λιοδώρα Αρκαδίας, σύμφωνα με το ilialive.gr.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως άλλος κυνηγός από την Ηλεία, άκουσε την κίνηση μέσα στην βλάστηση, πίστεψε πως πρόκειται για αγριογούρουνο και πυροβόλησε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο 57χρονος κυνηγός.

Στο σημείο έσπευσε η Θηροφυλακή, ενώ έχει επέμβει η Αστυνομία με τον δράστη και τους μάρτυρες, να έχουν οδηγηθεί στο Α.Τ. Τροπαίων όπου δίνουν καταθέσεις για το τραγικό περιστατικό.