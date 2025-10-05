Ο ευρωβουλευτής της Renew Europe, Πέτρας Αουστρεβίτσιους, κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ερώτηση με την οποία ζητά την επιβολή κυρώσεων κατά ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών. Σύμφωνα με όσα λέει ο ευρωβουλευτής στην ερώτησή του, η οποία αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Ευρωκοινοβουλίου, ναυτιλιακές εταιρείες, ιδιοκτησίας της οικογένειας Αλαφούζου, με τάνκερ που συνδέονται με τον σκιώδη στόλο της Ρωσίας, μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο.

Στην ερώτησή του αναφέρει ότι η Okeanis Eco Tankers, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, και η Kyklades Maritime Corporation, εν γνώσει τους ενεργοποιούν την πολεμική μηχανή της Ρωσίας και μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο. Επίσης, αναφέρει ότι οι ναυτιλιακές εταιρείες Οικονόμου και Τσάκου, έχουν πουλήσει τάνκερ τους στον ρωσικό σκιώδη στόλο. Επισημαίνει επίσης ότι η ΕΕ έχει επιβάλει κυρώσεις για τον σκιώδη στόλο της Ρωσίας. Και ρωτά τι θα γίνει με πρόσωπα που εμπλέκονται στη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου.

Η ερώτηση του Αουστρεβίτσιους

Στην ερώτησή του ο Λιθουανός ευρωβουλευτής αναφέρει:

«Τους τελευταίους μήνες, έχουν προκύψει ανησυχίες σχετικά με τον ρόλο των ναυτιλιακών εταιρειών με έδρα την ΕΕ – κυρίως ελληνικών – στη συνεχιζόμενη πώληση πλοίων σε φορείς που συνδέονται με τον σκιώδη στόλο της Ρωσίας, ο οποίος μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο.

Οι αναφορές δείχνουν ότι η Okeanis Eco Tankers, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, και η Kyklades Maritime Corporation, αμφότερες ιδιοκτησίας της οικογένειας Αλαφούζου, συνέχισαν να μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο».

Επίσης, σημειώνει ότι «οι έρευνες ανοιχτού κώδικα αποκαλύπτουν ότι ένας μικρός αριθμός ατόμων πούλησε δεξαμενόπλοια αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ σε αδιαφανείς αγοραστές και αυτά τα πλοία λειτουργούν πλέον στον σκιώδη στόλο. Το 2024, 14 πρώην ελληνόκτητα πλοία, αξίας 480 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, κατέληξαν σε αυτόν τον στόλο , με την TMS Tankers του Georges Economou και την Tsakos Energy Navigation μεταξύ των πωλητών».

Επισημαίνει ότι το 2023 , «ορισμένες ελληνικές ναυτιλιακές, συμπεριλαμβανομένων των TMS Tankers, καταχωρήθηκαν από την Ουκρανία ως “Χορηγοί του Πολέμου”».

Και καταλήγει:

«Ενώ τα πακέτα κυρώσεων της ΕΕ από την 15η έως την 18η Σεπτεμβρίου έχουν διευρύνει τις μαύρες λίστες πλοίων, κανένας μεμονωμένος πλοιοκτήτης της ΕΕ δεν έχει αντιμετωπίσει προσωπικές κυρώσεις.

Προτίθεται η Επιτροπή να προτείνει κυρώσεις κατά ατόμων και εταιρειών της ΕΕ που εν γνώσει τους επιτρέπουν τον σκιώδη στόλο;

Πώς θα στοχεύσει η επιβολή των κυρώσεων σε φορείς της ΕΕ που παρακάμπτουν το ανώτατο όριο τιμών πετρελαίου;».

Πηγή: OT