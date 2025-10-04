Ύστερα από χρόνια αναμονής και περίπλοκων «παρακαμπτήριων» λύσεων, οι δύο πιο γνωστές πλατφόρμες ψηφιακών πληρωμών, Venmo και PayPal, ετοιμάζονται να γίνουν πλήρως συμβατές. Από τον Νοέμβριο, οι χρήστες θα μπορούν να στέλνουν χρήματα απευθείας μεταξύ των δύο υπηρεσιών — τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και διεθνώς.

Η ανακοίνωση έγινε μέσω email της Venmo προς τους χρήστες:

«Οι χρήστες του Venmo και του PayPal θα μπορούν να πληρώνουν ο ένας τον άλλον στις ΗΠΑ και παγκοσμίως. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες του PayPal θα μπορούν να σας εντοπίζουν και να σας πληρώνουν χρησιμοποιώντας τον αριθμό του τηλεφώνου σας και αργότερα μέσω της διεύθυνσης email σας».

Μέχρι σήμερα, οι συναλλαγές μεταξύ των δύο εφαρμογών απαιτούσαν πολύπλοκες διαδικασίες και ενδιάμεσες λύσεις, γεγονός που προκαλούσε απογοήτευση στους χρήστες — ιδιαίτερα επειδή το Venmo ανήκει ήδη στην PayPal. Πολλοί θεωρούσαν αυτονόητο ότι η ενοποίηση θα είχε γίνει προ πολλού.

Η νέα δυνατότητα θα επιτρέπει στους χρήστες του PayPal να βρίσκουν άμεσα τους χρήστες του Venmo εισάγοντας τον αριθμό τηλεφώνου τους και, σε επόμενο στάδιο, το email τους. Όσοι δεν επιθυμούν να είναι «ορατοί» στους χρήστες του PayPal, μπορούν να αλλάξουν τις ρυθμίσεις ιδιωτικότητας στην εφαρμογή Venmo (Settings > Privacy > Find me), ενώ συνιστάται επίσης να ορίζουν ως προεπιλεγμένες «ιδιωτικές» όλες τις συναλλαγές.

Η PayPal είχε ήδη ανακοινώσει από τον Ιούλιο την πρόθεσή της να διευρύνει το δίκτυο πληρωμών της μέσω της πρωτοβουλίας PayPal World, που περιλαμβάνει συνεργασίες με πλατφόρμες όπως Mercado Pago, NPCI International Payments Limited και Tenpay Global. Στόχος είναι να καταργηθούν οι γεωγραφικοί φραγμοί και τα επιπλέον τέλη στις διεθνείς συναλλαγές.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της εταιρείας, το οικοσύστημα PayPal–Venmo αριθμεί πλέον πάνω από 2 δισεκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ομίλου σε έναν κλάδο που εξελίσσεται ραγδαία και όπου η διαλειτουργικότητα αποτελεί πλέον απαίτηση της αγοράς.

Με τη νέα λειτουργία, PayPal και Venmo κάνουν το πιο ουσιαστικό βήμα ενοποίησης από την εξαγορά της δεύτερης το 2013, φέρνοντας επιτέλους πιο κοντά τις δύο όψεις του ίδιου ψηφιακού πορτοφολιού.