Ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαιρέτισε σήμερα τη θετική αντίδραση της Χαμάς στην ειρηνευτική συμφωνία που προτάθηκε από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, βλέποντας σ’ αυτή την ένδειξη ότι η ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση είναι «έτοιμη για την ειρήνη».

Παράθυρο ευκαιρίας

«Η Χαμάς έδειξε, όπως έχει κάνει πάμπολλες φορές προηγουμένως, ότι είναι έτοιμη για την ειρήνη.

Ένα παράθυρο ευκαιρίας άνοιξε για μια διαρκή ειρήνη στην περιοχή μας», δήλωσε ο Ερντογάν στη διάρκεια τελετής στην Κωνσταντινούπολη.

Εσωτερικές αντιθέσεις

Στο μεταξύ η ανακοίνωση της Χαμάς το βράδυ της Παρασκευής (03/10), με την οποία δήλωσε ότι αποδέχεται «ένα μεγάλο μέρος» του ειρηνευτικού σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ, κρύβει έντονες εσωτερικές αντιθέσεις.

Η πολιτική πτέρυγα

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, η πολιτική πτέρυγα της οργάνωσης, με έδρα το Κατάρ, τάσσεται υπέρ της συμφωνίας, ενώ οι στρατιωτικοί διοικητές στη Γάζα αρνούνται οποιαδήποτε παράδοση χωρίς εγγυήσεις.

Επίσημα, η Χαμάς δηλώνει έτοιμη να παραδώσει τη Γάζα και να απελευθερώσει τους 48 Ισραηλινούς ομήρους, ζωντανούς ή νεκρούς.

Προβληματισμός στους Αραβες

Ωστόσο, οι ασάφειες γύρω από τον αφοπλισμό και τους όρους απελευθέρωσης προκαλούν σκεπτικισμό στους Άραβες διαμεσολαβητές.

Η Ουάσιγκτον, πάντως, θεωρεί τη δήλωση σημαντικό βήμα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να καλεί το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς ώστε να καταστεί δυνατή η απελευθέρωση των αιχμαλώτων.

Η διαφωνία

Η διαφωνία μεταξύ πολιτικής και στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς είναι εμφανής.

Ο διαπραγματευτής Χαλίλ Αλ-Χάγια και άλλοι πολιτικοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν τη συμφωνία, αλλά η επιρροή τους στα πεδία μάχης παραμένει περιορισμένη.

Ο νέος στρατιωτικός ηγέτης Εζεντίν Αλ-Χαντάντ δηλώνει έτοιμος να παραδώσει βαριά όπλα σε ΟΗΕ και Αίγυπτο, θέλοντας όμως να κρατήσει τα «αμυντικά» ελαφρά όπλα, όπως τυφέκια εφόδου.