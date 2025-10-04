Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Χρήστος Κόντης, μίλησε για το εντός έδρας παιχνίδι των Πράσινων με αντίπαλο τον Ατρόμητο και ανέλυσε τις σκέψεις του αναφορικά με το ματς που θα γίνει στην άδεια – λόγω τιμωρίας – Λεωφόρο.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

Για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο:

«Μάλλον θα είναι ένα παιχνίδι που θα έχει την ίδια δυναμική. Ο Ατρόμητος είναι μια καλή ομάδα που έχει δυσκολέψει πολύ όλους τους αντιπάλους του. Είναι μια ομάδα που δύσκολα της βάζεις γκολ, μια καλά οργανωμένη αμυντικά ομάδα. Αυτό το παιχνίδι που ίσως αντιμετωπίσουμε θα είναι για εμάς σίγουρα όχι κάτι πρωτόγνωρο. Δουλεύουμε πάρα πολύ σ’ αυτό το κομμάτι και με κάποια βίντεο που δείχνουμε στους παίκτες, για τους τρόπους που μπορούν να διασπάσουν τέτοιες άμυνες. Θεωρητικά έχουμε τους παίκτες που μπορούν να παίξουν σε κλειστούς χώρους, έχουμε την τεχνική και σε όλο αυτό θα πρέπει να προσθέσω πως σε κάποια ματς τα γκολ δεν μπαίνουν και σε κάποια άλλα μπαίνουν. Είμαι χαρούμενος γιατί δημιουργούμε ευκαιρίες, είμαστε κοντά, έχουμε πολλές προϋποθέσεις, άρα αν αυτές οι προϋποθέσεις γίνουν με καλύτερες συνθήκες θα έρθουν και τα πολυπόθητα γκολ που θέλουμε».

Για την αντίδραση του Παναθηναϊκού σε κάποιες συγκεκριμένες καταστάσεις:

«Καταλαβαίνω σε τι αναφέρεστε. Νομίζω ότι όταν πετυχαίνουμε ένα γκολ θα πρέπει η αντίδραση μας να είναι εντελώς διαφορετική. Είμαστε μια μεγάλη ομάδα και πρέπει να σκεφτόμαστε ότι εκεί έχεις το momentum και πρέπει να πιέσεις ακόμη πιο πολύ. Δεν θα πρέπει να σκεφτείς τίποτα άλλο, παρά επιθετικά. Γενικά πάντα το μυαλό μας πρέπει να είναι «επιθετικό». Eπιθετική άμυνα, καλή οργάνωση και να προσπαθήσουμε να «πνίξουμε» τον αντίπαλο τη στιγμή που θα υπάρχει αδράνεια από την πλευρά του».