Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στη λιανική και τη χονδρική αγορά έχουν επιστρέψει στα προ κρίσης επίπεδα, μετά τις μεγάλες αυξήσεις που είχαν σημειωθεί τα προηγούμενα χρόνια λόγω της διεθνούς ενεργειακής κρίσης. Η εξέλιξη αυτή καταγράφεται παρά το γεγονός ότι η τιμή του φυσικού αερίου και των δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα (CO2) παραμένουν σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Σύμφωνα με συγκριτικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά τα τελευταία χρόνια κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των τιμών λιανικής. Μεσοσταθμικά, κατατάσσεται 16η μεταξύ των 27 κρατών-μελών, ενώ από τον Ιανουάριο του 2024 και μετά έχει συχνά ακόμη χαμηλότερη θέση.

Πηγές της αγοράς ενέργειας επισημαίνουν ότι οι τιμές θα συνεχίσουν να παρουσιάζουν διακυμάνσεις, ανάλογα με την ώρα της ημέρας, την εποχικότητα και τις συνθήκες στις συνδεδεμένες αγορές της περιοχής. Ωστόσο, η γενική τάση δείχνει σημαντική αποκλιμάκωση σε σχέση με τα υψηλά της ενεργειακής κρίσης. Εφόσον συνεχιστεί η διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), ενισχυθούν οι υποδομές αποθήκευσης και δικτύων και δεν υπάρξουν διεθνείς αναταράξεις, διαφαίνεται ότι η σταθεροποίηση των τιμών μπορεί να διατηρηθεί τα επόμενα χρόνια.

Οι τιμές στη λιανική και τη χονδρική αγορά

Οι λιανικές τιμές επανέρχονται σταδιακά στα προ κρίσης επίπεδα, ακολουθώντας τις διακυμάνσεις και την εποχικότητα της χονδρικής αγοράς. Ενδεικτικά, το τιμολόγιο Γ1 της ΔΕΗ, που έχει τους περισσότερους πελάτες στη χώρα, διαμορφώνεται σήμερα στα 0,129 €/KWh, έναντι 0,11 €/KWh πριν από την κρίση. Στο αποκορύφωμα της ενεργειακής κρίσης είχε φτάσει έως τα 7,9 €/KWh, τιμή που δεν μεταφέρθηκε στους καταναλωτές χάρη στα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης και την πολιτική απορρόφησης αυξήσεων από τους παρόχους.

Η ΔΕΗ απορρόφησε σημαντικό μέρος των αυξήσεων μέσω εκπτώσεων, συνολικού ύψους 2,4 δισ. ευρώ, περιορίζοντας έτσι τον αντίκτυπο στους τελικούς καταναλωτές κατά την περίοδο της κρίσης.

Στη χονδρική αγορά, οι τιμές που διαμορφώνονται στο Χρηματιστήριο Ενέργειας κυμαίνονται πλέον μεταξύ 70 και 100 ευρώ/MWh, επίπεδα αντίστοιχα με το πρώτο εξάμηνο του 2021. Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι η τιμή του φυσικού αερίου και του CO2 παραμένουν υψηλότερες. Καθοριστικό ρόλο έχει διαδραματίσει η ανάπτυξη των ΑΠΕ την τελευταία πενταετία και η σταδιακή απεξάρτηση από τη λιγνιτική παραγωγή, η οποία επιβαρύνεται με τα δικαιώματα εκπομπών.

Υπολογίζεται ότι κάθε 1 TWh νέας παραγωγής από ΑΠΕ μειώνει τη χονδρική τιμή κατά περίπου 2,2 ευρώ/MWh, υπό κανονικές συνθήκες τιμών φυσικού αερίου. Από το 2019 έως σήμερα, η παραγωγή από ΑΠΕ έχει αυξηθεί κατά περίπου 14 TWh, οδηγώντας σε εκτιμώμενη μείωση της ΤΕΑ κατά περίπου 31 ευρώ/MWh για το 2025.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης, οι τιμές είχαν εκτιναχθεί σε ιστορικά υψηλά, με τη χονδρική να ξεπερνά τα 400 ευρώ/MWh το καλοκαίρι του 2022.