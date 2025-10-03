Ο ΟΗΕ και Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καταγγέλλουν ότι δεν υπάρχει ασφαλές καταφύγιο για τους Παλαιστίνιους που εγκαταλείπουν τη Γάζα, ενώ οι ζώνες «ασφαλείας» που έχει ορίσει το Ισραήλ στον νότο χαρακτηρίζονται ως «τόποι θανάτου».

«Η ιδέα μίας ζώνης ασφαλείας στον νότο είναι φάρσα», δήλωσε ο Τζέιμς Ελντερ, εκπρόσωπος της UNICEF, μιλώντας από τη Γάζα σε δημοσιογράφους στη Γενεύη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται με τρομακτική συχνότητα. Σχολεία που χρησιμοποιήθηκαν ως προσωρινά καταφύγια έχουν μετατραπεί σε ερείπια, ενώ ακόμη και σκηνές εκτοπισμένων γίνονται στόχος επιθέσεων.

Οι μητέρες και τα νεογέννητα αντιμετωπίζουν δραματικές συνθήκες, καθώς το νοσοκομείο Νάσερ στη νότια Γάζα έχει κατακλυστεί από ασθενείς που εγκαταλείπουν τον βορρά. Τα ιατρικά αποθέματα εξαντλούνται με ανησυχητικό ρυθμό, όπως προειδοποίησε ο εκπρόσωπος της UNICEF.

«Η κατάσταση για τις μητέρες και τα νεογέννητα στη Γάζα δεν έχει υπάρξει ποτέ χειρότερη. Στο νοσοκομείο Νάσερ βλέπουμε διαδρόμους γεμάτους γυναίκες που μόλις έχουν γεννήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τζέιμς Ελντερ.

Κατάρρευση του συστήματος υγείας

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε ότι το σύστημα υγείας βρίσκεται στο χείλος της κατάρρευσης. Ο δρ Ρικ Πίπερκορν, εκπρόσωπος του ΠΟΥ στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, τόνισε πως δεν έχει ξαναδεί το νοσοκομείο Νάσερ τόσο γεμάτο, καθώς χιλιάδες ασθενείς από τη βομβαρδισμένη πόλη της Γάζας κατευθύνονται προς τον νότο.

Το Ισραήλ έχει καλέσει περίπου ένα εκατομμύριο κατοίκους να εγκαταλείψουν την πόλη της Γάζας, εξαπολύοντας μία από τις σφοδρότερες επιθέσεις του πολέμου. Σύμφωνα με το Τελ Αβίβ, στόχος είναι η εξάρθρωση της Χαμάς στα τελευταία της οχυρά στον κεντρικό τομέα του θύλακα.

«Σε κάθε διάδρομο βλέπεις στρώματα και ασθενείς στο πάτωμα. Υπάρχει τεράστια αύξηση», δήλωσε ο Ρικ Πίπερκορν, διευκρινίζοντας ότι οι περισσότεροι ασθενείς προέρχονται από τον βορρά. Σήμερα, μόλις 14 από τα 36 νοσοκομεία της Γάζας λειτουργούν μερικώς, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Τραγικές ελλείψεις σε ιατροφαρμακευτικό υλικό

Ο Τζέιμς Ελντερ περιέγραψε σκηνές απόλυτης απόγνωσης, αναφέροντας ότι τρία πρόωρα βρέφη μοιράζονταν την ίδια συσκευή οξυγόνου, με το καθένα να έχει πρόσβαση σε αυτήν για μόλις 20 λεπτά.

Ο ΠΟΥ υπογραμμίζει ότι υπάρχει τεράστια έλλειψη ιατρικών προμηθειών. «Βλέπουμε ταχεία αύξηση των ελλείψεων σε είδη πρώτης ανάγκης όπως επίδεσμοι, γάζες, αλλά επίσης και σε αποθέματα αίματος και κιτ μετάγγισης», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Οργανισμού, καταγγέλλοντας τις συνεχιζόμενες δυσκολίες στην είσοδο προμηθειών στον θύλακα.