Ένας πατέρας που δολοφόνησε το πρόωρο μωρό του σε μονάδα ειδικής φροντίδας βρεφών καταδικάστηκε σε ελάχιστη ποινή 20 ετών. Ο Daniel Gunter, 27 ετών, προκάλεσε καταστροφικά τραύματα στο κεφάλι, στον λαιμό, στα πόδια και στο σαγόνι του 14 ημερών Brendon Staddon στο Yeovil District Hospital στο Somerset, στις 5 Μαρτίου πέρυσι.

Το προσωπικό του νοσοκομείου ανακάλυψε τον Brendon με θανατηφόρα τραύματα στο κούνιό του, αφού η μητέρα του, Sophie Staddon, 21 ετών, ενημέρωσε τις νοσοκόμες ότι ήταν κρύος περίπου στις 4 π.μ.

Το μωρό, που είχε γεννηθεί στις 33 εβδομάδες και ζύγιζε 1,83 κιλά, μεταφέρθηκε στην περιοχή ανάνηψης αλλά δεν ανταποκρίθηκε στη θεραπεία και ανακοινώθηκε ο θάνατός του στις 4:59 π.μ. Οι γονείς του, που είχαν βγει έξω από τη μονάδα για να καπνίσουν ενώ οι γιατροί και οι νοσοκόμες φρόντιζαν τον γιο τους, συνελήφθησαν λίγο αργότερα. Ο Gunter καταδικάστηκε για φόνο μετά από δίκη τριών εβδομάδων στο Bristol Crown Court, ενώ η Staddon απαλλάχθηκε από την κατηγορία της πρόκλησης ή ανοχής του θανάτου του Brendon.

Η Δικαστής Swift είπε στον Gunter: «Ο Brendon ήταν ο γιος σου. Γεννήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2024 στο Yeovil District Hospital. Ήταν λίγο πρόωρος, αλλά σε κάθε άλλο σημείο υγιέστατο παιδί. Μετά τη γέννησή του, φροντίστηκε στη μονάδα ειδικής φροντίδας βρεφών. Ο θάνατος του Brendon ήταν αποτέλεσμα καταστροφικών τραυμάτων, τα οποία προκάλεσες τις πρώτες ώρες της 3ης Μαρτίου».

Τα τραύματα ήταν σοκαριστικά: ο Brendon υπέστη πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι, το πρόσωπο, το σαγόνι, τη μύτη, τα μάτια και τα μάγουλα, στο κρανίο, στον λαιμό, στον κορμό, στο αριστερό χέρι, στα πόδια και τα πόδια — κατάγματα από στρέψη και τράβηγμα — και σοβαρή εσωτερική αιμορραγία.

«Με απλά λόγια, ασκήθηκε εξαιρετικά μεγάλη δύναμη στον Brendon. Το κρανίο του θρυμματίστηκε και ο λαιμός του έσπασε», είπε η δικαστής. Η δικαστής χαρακτήρισε τον Brendon ως «ιδιαίτερα ευάλωτο θύμα», το οποίο δολοφονήθηκε από τον ίδιο του τον πατέρα, τον άνθρωπο που όφειλε να τον προστατεύει, μέσα στο νοσοκομείο. Η δολοφονία κρίθηκε προμελετημένη, ενώ ο Gunter προκάλεσε τα θανατηφόρα τραύματα χωρίς να ειδοποιήσει τις νοσοκόμες που βρίσκονταν σε κοντινό σταθμό.

Στην αγόρευσή του, ο Εισαγγελέας Charles Row KC είπε στο δικαστήριο ότι ο Gunter ήταν ελεγκτικός απέναντι στη Staddon και αμφισβητήθηκε εάν ήταν ο βιολογικός πατέρας του Brendon. Ιατροδικαστικοί εμπειρογνώμονες περιέγραψαν τα τραύματα του Brendon ως «παρόμοια με πτώση από πολυώροφο κτήριο». Ο παππούς του Brendon, Simon Gunter, στην προσωπική του δήλωση προς το δικαστήριο, περιέγραψε τη συντριπτική επίδραση του θανάτου του: «Ήταν τόσο μικρός αλλά τόσο όμορφος, ήταν τέλειος. Ο Brendon ήταν ο πρώτος εγγονός μου από το πρώτο μου παιδί. Ως οικογένεια, ήμασταν τόσο χαρούμενοι και ενθουσιασμένοι».

Ο δικηγόρος του Gunter, Andrew Langdon, ανέφερε ότι ο πελάτης του είχε πολύ χαμηλό IQ και ήταν «ανώριμος για την ηλικία του». Τόνισε επίσης ότι δεν είχε προηγούμενες καταδίκες για βία, εκτός από μία προειδοποίηση για το να ρίξει μπουκάλι νερό σε πρώην σύντροφο. Κατά τη διάρκεια της δίκης, οι ένορκοι άκουσαν πώς ο Gunter αγνόησε επανειλημμένα τις οδηγίες των νοσοκόμων — βγάζοντας τον Brendon από την θερμοκοιτίδα χωρίς να ρωτήσει, υπερδιεγείροντάς τον και αφαιρώντας τον ρινικό σωλήνα γαστρικής σίτισης.

Η Detective Chief Inspector Nadine Partridge της Avon και Somerset Police χαρακτήρισε τις ενέργειες του Gunter «απόλυτα φρικιαστικές» και δήλωσε: «Δεν υπήρχε κανένα μέρος του σώματος του Brendon που να έμεινε αβλαβές σε αυτή τη βίαιη επίθεση». Ένας εκπρόσωπος του Somerset NHS Foundation Trust ανέφερε: «Ήταν μια εξαιρετικά θλιβερή υπόθεση για τη δολοφονία ενός ευάλωτου βρέφους δύο εβδομάδων ενώ βρισκόταν υπό φροντίδα του Yeovil District Hospital. Οι σκέψεις μας συνεχίζουν να είναι με την ευρύτερη οικογένειά του».