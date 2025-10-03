Το Λουξεμβούργο γιορτάζει την ενθρόνιση ενός νέου μονάρχη: ο Μέγας Δούκας Γουλιέλμος ορκίσθηκε σήμερα το πρωί επικεφαλής αυτής της μικρής ευρωπαϊκής μοναρχίας, λίγο μετά την παραίτηση του πατέρα του, του Ερρίκου.

«Ορκίζομαι να τηρώ το Σύνταγμα και τους νόμους», δήλωσε ο σαραντάχρονος Γουλιέλμος από τη Βουλή του Λουξεμβούργου, περιστοιχισμένος από βασιλικά ζεύγη και ηγέτες ευρωπαϊκών θεσμών.

Ο Γουλιέλμος διαδέχεται τον 70χρονο Ερρίκο, ο οποίος είχε παραιτηθεί μερικά λεπτά νωρίτερα, φανερά συγκινημένος, έπειτα από βασιλεία 25 ετών.

Το νέο ζεύγος που θα ηγηθεί του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου -ο Γουλιέλμος και η σύζυγός του Στεφανία- πρόκειται στη συνέχεια να συναντηθεί με τον πληθυσμό σε πλατεία της ιστορικής συνοικίας της πρωτεύουσας του κράτους αυτού, που αριθμεί λίγο περισσότερους από 670.000 κατοίκους, σχεδόν οι μισοί από τους οποίους (47%) είναι ξένοι.

And one day, all this will be yours….the new Grand Duke of Luxembourg, Guillaume, looks to the future to come as he holds his eldest son, and new heir to the throne, Prince Charles, aged 5. pic.twitter.com/CRqE18rRyI — Royal Central (@RoyalCentral) October 3, 2025

Θα ακολουθήσει απόψε επίσημο δείπνο, στο οποίο θα συμμετάσχουν μεταξύ άλλων ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο γερμανός ομόλογός του Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ.

Εορταστικές εκδηλώσεις έχουν οργανωθεί σε όλη τη χώρα μέχρι την Κυριακή.

Ο 43χρονος Γουλιέλμος είναι ο έβδομος μονάρχης της δυναστείας Νάσαου-Βάιλμπουργκ, η οποία βασιλεύει από το 1890 στο Λουξεμβούργο και έχει κοινή καταγωγή με την ολλανδική μοναρχία.

Μολονότι ενσαρκώνει μια νέα γενιά επικεφαλής του κράτους, δεν αναμένεται να φέρει αλλαγές στην άσκηση της εξουσίας, σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία η οποία θεωρείται σταθερή και όπου ο μονάρχης έχει κυρίως καθήκοντα εκπροσώπησης, επιπλέον του ότι υπογράφει τους νόμους ώστε να τεθούν σε ισχύ.

Στο Λουξεμβούργο, «ο μέγας δούκας ενσαρκώνει την ανεξαρτησία και τη σταθερότητα του κράτους», δήλωσε ο πρωθυπουργός Λυκ Φρίντεν, ερωτηθείς από το Γαλλικό Πρακτορείο.

Όσο για τον Γουλιέλμο, «είναι τριάντα χρόνια νεώτερος από τον πατέρα του, έχει εκπαιδευθεί σε σχολείο του Λουξεμβούργου, αντίθετα από τον πατέρα του, ο οποίος έκανε ιδιαίτερα μαθήματα, συνεπώς θα υπάρξει ένα νέο στυλ», είπε ακόμα ο πρωθυπουργός, σπεύδοντας να προσθέσει: «Ένα στυλ πιο ανοιχτό ίσως, αλλά στη συνέχεια του πατέρα και του παππού».

The Grand Duke of Luxembourg is joined by the King of the Belgians and the King of the Netherlands for a balcony appearance after his accession ceremony pic.twitter.com/CZ0fYwzOEB — Royal Central (@RoyalCentral) October 3, 2025

Τέλος, ο Γουλιέλμος είναι το μεγαλύτερο από τα πέντε παιδιά του ζεύγους του Ερρίκου ντε Νάσαου και της Μαρίας Τερέζα Μέστρε, η οποία γεννήθηκε στην Αβάνα και ο πατέρας της, ένας κουβανός επιχειρηματίας, διέφυγε από τη χώρα του με την οικογένειά του το 1959. Είναι παντρεμένος από το 2012 με την κόμισσα Στεφανία ντε Λανουά, γόνο της βελγικής αριστοκρατίας και γαλλόφωνη, γνωστή για το πάθος της για την τέχνη και τη λογοτεχνία. Το ζευγάρι έχει δύο γιούς, τον Σαρλ (Κάρολο), 5 ετών, και το Φρανσουά (Φραγκίσκο), 2 ετών.