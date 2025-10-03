Αντιθέτως, η έγκριτη ισπανική εφημερίδα Marca στάθηκε ιδιαίτερα στην εμφάνιση του 22χρονου μεσοεπιθετικού, τοποθετώντας τον στην ίδια… κορυφή αξιολόγησης με τον θρυλικό Ιάγκο Άσπας.

Η Marca προχώρησε σε λεπτομερή ανάλυση των παικτών και των δύο ομάδων, δίνοντας σε Άσπας και Κωνσταντέλια την υψηλότερη βαθμολογία της βραδιάς – τρία αστέρια. Για τον ΠΑΟΚ, αυτό αποτελεί μια ιδιότυπη πρωτιά, καθώς σε ένα δύσκολο ευρωπαϊκό ματς, όπου η ομάδα λύγισε στο δεύτερο ημίχρονο, το «φως» προήλθε από τον νεαρό Έλληνα άσο.

Ο Κωνσταντέλιας ήταν ουσιαστικά ο παίκτης που έδωσε πνοή στην επίθεση, κινήθηκε με αυτοπεποίθηση ανάμεσα στις γραμμές και έδειξε πως διαθέτει την ποιότητα να σταθεί σε κορυφαίο επίπεδο. Η επιβράβευση από τη Marca αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία, καθώς δίπλα στο όνομά του βρέθηκε αυτό του 38χρονου Ιάγκο Άσπας, ενός από τα εμβληματικότερα πρόσωπα του ισπανικού ποδοσφαίρου και σημείο αναφοράς της Θέλτα εδώ και πάνω από μία δεκαετία.

Από πλευράς ΠΑΟΚ, δύο ακόμη παίκτες ξεχώρισαν: ο σκόρερ Γιώργος Γιακουμάκης και ο τερματοφύλακας Γίρι Παβλένκα. Ο πρώτος για το γκολ που έδωσε προβάδισμα και πίστη στον «Δικέφαλο», και ο δεύτερος για τις έξι αποκρούσεις που κράτησαν την ομάδα όρθια για μεγάλο διάστημα. Αμφότεροι αξιολογήθηκαν με δύο αστέρια, δείγμα ότι πάλεψαν, αλλά δεν μπόρεσαν να αλλάξουν τη μοίρα της αναμέτρησης.

Για τον Κωνσταντέλια, πάντως, η αναγνώριση αυτή δεν είναι απλώς μια τιμητική αναφορά. Είναι μια επιβεβαίωση ότι βρίσκεται σε πορεία συνεχούς εξέλιξης και ότι η παρουσία του στο ευρωπαϊκό προσκήνιο μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους, τόσο για τον ίδιο όσο και για τον ΠΑΟΚ. Στο Βίγκο, ακόμα κι αν το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό, η ατομική του λάμψη άφησε πίσω της θετικό αποτύπωμα.