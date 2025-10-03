Το υπουργείο Υγείας υπογραμμίζει τη σημασία του έγκαιρου αντιγριπικού εμβολιασμού, ιδιαίτερα για τις ομάδες υψηλού κινδύνου. Ο εμβολιασμός προστατεύει αποτελεσματικά από σοβαρή νόσηση ή και θάνατο, ειδικά για άτομα με αυξημένη ευαλωτότητα.

Για την περίοδο 2025-2026 διατίθενται τα εμβόλια Vaxigrip TIV, Influvac, Flucelvax, Efluelda, Fluad και Fluenz, με συγκεκριμένες ενδείξεις ανά ηλικία και κατάσταση υγείας. Η επιλογή γίνεται πάντα με γνώμονα την ασφάλεια του πολίτη, συμπεριλαμβανομένων εγκύων και ατόμων με χρόνια νοσήματα. Ο αντιγριπικός εμβολιασμός είναι ασφαλής, μπορεί να συγχορηγηθεί με το εμβόλιο κατά του COVID-19 και χορηγείται σε διαφορετικά σημεία του σώματος.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα συμβατικά αντιγριπικά εμβόλια μπορούν να χορηγηθούν και στα φαρμακεία χωρίς ιατρική συνταγή. Κάθε εμβολιασμός καταχωρίζεται υποχρεωτικά στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών, εξασφαλίζοντας σωστή παρακολούθηση και προστασία της δημόσιας υγείας.

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, καλεί τους πολίτες να εμβολιαστούν έγκαιρα, να τηρούν τις οδηγίες προστασίας και να συμβάλλουν στη μείωση των νοσηλειών και των σοβαρών επιπλοκών.

Αναλυτικές οδηγίες για τον αντιγριπικό εμβολιασμό περιλαμβάνονται σε εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας.

Η γρίπη και οι επιπτώσεις της

Η γρίπη είναι μεταδοτική λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος, που προκαλείται από τον ιό της γρίπης. Μπορεί να εκδηλωθεί με ήπια έως σοβαρά συμπτώματα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στον θάνατο.

Ιδιαίτερα ευάλωτοι θεωρούνται οι ηλικιωμένοι, τα μικρά παιδιά και τα άτομα με χρόνια νοσήματα. Σύμφωνα με τα δεδομένα επιτήρησης στην Ελλάδα, η δραστηριότητα της εποχικής γρίπης αυξάνεται συνήθως τον Ιανουάριο, κορυφώνεται τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο και προκαλεί σημαντικές κοινωνικές και επαγγελματικές επιπτώσεις, καθώς και αύξηση της θνησιμότητας.

Η πρόληψη με μέτρα ατομικής υγιεινής, όπως το συχνό πλύσιμο των χεριών και η απομόνωση των ασθενών, είναι σημαντική αλλά δεν επαρκεί. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος προστασίας παραμένει ο εμβολιασμός.

Συστάσεις εμβολιασμού για την περίοδο 2025-2026

Σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, προτεραιότητα στον αντιγριπικό εμβολιασμό έχουν:

1. Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω.

2. Βρέφη και παιδιά από 6 μηνών έως 5 ετών.

3. Παιδιά άνω των 5 ετών και ενήλικες με χρόνια νοσήματα ή παράγοντες κινδύνου, όπως άσθμα, ΧΑΠ, καρδιοπάθειες, ανοσοκαταστολή, μεταμοσχεύσεις, σακχαρώδης διαβήτης, νεφροπάθειες, ηπατικές παθήσεις, νευρολογικά νοσήματα, σύνδρομο Down.

4. Έγκυες, λεχωΐδες και θηλάζουσες.

5. Άτομα με νοσογόνο παχυσαρκία.

6. Παιδιά που λαμβάνουν μακροχρόνια ασπιρίνη.

7. Άτομα σε στενή επαφή με βρέφη κάτω των 6 μηνών ή με άτομα υψηλού κινδύνου.

8. Κλειστοί πληθυσμοί, όπως στρατιωτικές σχολές, ιδρύματα, μονάδες φιλοξενίας ηλικιωμένων, καταστήματα κράτησης.

9. Εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας και σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγων.

10. Άστεγοι.

11. Κτηνίατροι, πτηνοτρόφοι, χοιροτρόφοι, εκτροφείς μινκ, εργαζόμενοι σε σφαγεία και όσοι έρχονται σε συστηματική επαφή με ζώα.

Οδηγίες χορήγησης

Ο εμβολιασμός πρέπει να γίνεται πριν την έναρξη της έξαρσης της γρίπης, καθώς απαιτούνται περίπου δύο εβδομάδες για την ανάπτυξη αντισωμάτων. Η ιδανική περίοδος είναι από τα μέσα Οκτωβρίου έως το τέλος Νοεμβρίου, με δυνατότητα αναπλήρωσης σε όλη τη διάρκεια της εποχικής γρίπης.

Για τους περισσότερους αρκεί μία δόση ετησίως. Ωστόσο, βρέφη και παιδιά κάτω των 9 ετών που εμβολιάζονται για πρώτη φορά ή έχουν λάβει μόνο μία δόση στο παρελθόν, χρειάζονται δύο δόσεις με διάστημα τουλάχιστον 28 ημερών.

Σε βρέφη άνω των 6 μηνών χορηγείται πλήρης δόση 0,5 ml, σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες.