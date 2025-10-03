Συνταγές

Το προφιτερόλ, είναι ένα από τα πιο αγαπημένα γλυκά σε μικρούς και μεγάλους. Η αγαπημένη σεφ Αργυρώ Μπαρμπαρίγου μέσα από την συνταγή της δείχνει βήμα – βήμα πως να φτιάξετε ένα πεντανόστιμο και μαγικό προφιτερολ. Υλικά 150 gr αλεύρι γ.ο.χ κοσκινισμένο 150 gr νερό 2 πρέζες αλάτι 50 gr βούτυρο 3 αυγά μεγάλα ΓΙΑ ΤΗΝ […]