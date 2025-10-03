Γευστικό το πιάτο που ετοίμασε ο Χρήστος Βέργαδος στην κουζίνα του «Buongiorno».
Ακολουθήστε τις οδηγίες του Χρήστου Βέργαδου και καλή σας απόλαυση.
Γευστικό το πιάτο που ετοίμασε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος στην κουζίνα του «Buongiorno». Ακολουθήστε τις οδηγίες του Δημήτρη Σκαρμούτσου και καλή σας απόλαυση.
Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος ετοίμασε ένα πιάτο που κερδίζει τις εντυπώσεις στην κουζίνα του «Buongiorno»: Κολοκυθόπιτα χωρίς φύλλο. Με λίγα υλικά, σωστές τεχνικές και την υπογραφή του γνωστού σεφ, το αποτέλεσμα είναι μοναδικό. Ακολουθήστε βήμα-βήμα τις οδηγίες του και απολαύστε μια εμπειρία γεμάτη άρωμα και γεύση.
Το προφιτερόλ, είναι ένα από τα πιο αγαπημένα γλυκά σε μικρούς και μεγάλους. Η αγαπημένη σεφ Αργυρώ Μπαρμπαρίγου μέσα από την συνταγή της δείχνει βήμα – βήμα πως να φτιάξετε ένα πεντανόστιμο και μαγικό προφιτερολ. Υλικά 150 gr αλεύρι γ.ο.χ κοσκινισμένο 150 gr νερό 2 πρέζες αλάτι 50 gr βούτυρο 3 αυγά μεγάλα ΓΙΑ ΤΗΝ […]
Σολομό με κρούστα παρμεζάνας & μυρωδικά ετοίμασε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος στην κουζίνα του «Buongiorno». Ακολουθήστε τις οδηγίες για τη συνταγή του Δημήτρη Σκαρμούτσου και καλή σας απόλαυση.