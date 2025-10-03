Ολοκληρώθηκε η Εθνική Διακλαδική Άσκηση μεγάλης κλίμακας «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-25» την Παρασκευή 3/10. Η άσκηση ξεκίνησε στις 26 Σεπτεμβρίου και διεξήχθη σε όλη την Περιοχή Ευθύνης του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, με τη συμμετοχή προσωπικού και μέσων και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ).

Ο σχεδιασμός και η εκτέλεση έγιναν υπό τη διεύθυνση του ΓΕΕΘΑ, με βασικό στόχο την αξιολόγηση της επιχειρησιακής σχεδίασης και την εκπαίδευση του προσωπικού σε ζητήματα συντονισμού και διεξαγωγής Διακλαδικών Επιχειρήσεων.

Παράλληλα, δόθηκε έμφαση στη συνεργασία με τα Σώματα Ασφαλείας και τον Πολιτικό Τομέα, μέσα από τη δοκιμή και αξιολόγηση του Συστήματος Συναγερμού Παλλαϊκής Άμυνας – Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (ΣΣ/ΠΑΜ-ΠΣΕΑ/ΓΕΕΘΑ) και της επιχειρησιακής σχεδίασης ΠΑΜ–ΠΣΕΑ.

Η άσκηση αποτέλεσε επίσης ευκαιρία εξάσκησης στο Σύστημα Χειρισμού Κρίσεων (ΣΧΚ), ενισχύοντας τον συγχρονισμό των επιχειρήσεων ανάμεσα στις Μείζονες Διοικήσεις, στο πλαίσιο της νέας Δομής Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων.