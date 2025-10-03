Το Σάββατο θα επικρατήσει άστατος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με διαστήματα ηλιοφάνειας αλλά και νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες, οι οποίες θα δώσουν τοπικές βροχές έως αργά το απόγευμα στη δυτική, κεντρική και νότια Ελλάδα, στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο και στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά. Συγκεκριμένα, σποραδικές βροχές αναμένονται σε ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, στο Ιόνιο, στη Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο. Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας και γενικά πιο ήπιος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στα πελάγη έως 6, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει κάτω από τα κανονικά επίπεδα της εποχής, με μέγιστες τιμές στους 17 με 19 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια, στους 14 με 16 στα βορειοδυτικά και στους 20 με 23 στην υπόλοιπη χώρα. Στα νησιά του Αιγαίου, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα ο υδράργυρος θα φτάσει τοπικά τους 24 με 25 βαθμούς.

Στην Αττική αναμένονται διαστήματα με ηλιοφάνεια αλλά και λίγες νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές, κυρίως μεσημέρι και απόγευμα, με θερμοκρασία από 11 έως 20, τοπικά 21 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι πιο ήπιος με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις, θερμοκρασία από 8 έως 17 βαθμούς και ανέμους βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ που σταδιακά θα εξασθενήσουν.

Κυριακή 5/10: Βελτίωση με ήπιο καιρό και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας

Η Κυριακή θα κυλήσει με βελτιωμένο καιρό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στη δυτική Ελλάδα θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα για ασθενείς βροχές, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις σε Κρήτη, Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα, όπου δεν αποκλείονται ασθενείς τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Από το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, με μέγιστες τιμές στους 19 με 21 βαθμούς στα βόρεια, στους 16 με 18 στα βορειοδυτικά και στους 22 με 23 στην υπόλοιπη χώρα, ενώ σε Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα θα φτάσει τοπικά τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός, με θερμοκρασία από 12 έως 22, τοπικά 23 βαθμούς και ανέμους δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, θερμοκρασία από 9 έως 19, τοπικά 20 βαθμούς και ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ.

Δευτέρα και Τρίτη: Επιστροφή στις βροχές με νέα κακοκαιρία

Το διήμερο Δευτέρα-Τρίτη 6 και 7 Οκτωβρίου αντίστοιχα, μία νέα κακοκαιρία θα επηρεάσει τη χώρα από τα βορειοδυτικά, κινούμενη νοτιοανατολικά προς τα Δωδεκάνησα, με βροχές και καταιγίδες που κατά τόπους θα είναι ισχυρές. Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν τα ξημερώματα της Δευτέρας σε Ιόνιο, Ήπειρο και δυτική Στερεά και στη συνέχεια θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί στα δυτικά, ενώ στην υπόλοιπη χώρα οι βροχές θα συνεχιστούν.

Την Τρίτη οι περισσότερες βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια τμήματα, εξασθενούμενες σταδιακά προς το βράδυ, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας θα σημειωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας και έντασης.

Οι άνεμοι θα πνέουν τη Δευτέρα από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στρεφόμενοι αργότερα σε βόρειους, ενώ την Τρίτη θα ενισχυθούν περαιτέρω στα 4 με 6 μποφόρ, φτάνοντας στα πελάγη έως και τα 7.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει τη Δευτέρα στα επίπεδα της Κυριακής, όμως την Τρίτη θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.