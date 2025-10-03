Μια ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της στην Αμαλιάδα, όταν παρασύρθηκε από φορτηγό ενώ διέσχιζε τον δρόμο. Ο θάνατός της ήταν ακαριαίος.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην οδό Καρακανδά, στην είσοδο της πόλης από το Χάβαρι, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες που ερευνώνται από την Τροχαία Ήλιδας.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο για να τη διακομίσει στο νοσοκομείο, όμως τα τραύματά της ήταν θανάσιμα.

Σύμφωνα με το patrisnews, η γυναίκα κατευθυνόταν στο ΚΑΠΗ για να πάρει το φαγητό της, όταν χτυπήθηκε από το όχημα.