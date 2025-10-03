Ένα ακόμη περιστατικό δαγκώματος οχιάς σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά από εκείνο στη Φθιώτιδα, όπου δηλητηριώδες φίδι δάγκωσε ποδοσφαιριστή, αυτή τη φορά στους Ανδρογιάννους στη νότια Εύβοια, όπου ένας 60χρονος αγρότης δέχθηκε το δάγκωμα μιας οχιάς.

Ο αγρότης ολοκληρώνοντας τις εργασίες του την περασμένη Τετάρτη (1/10), κατευθυνόταν σε μια βρύση κοντά στο χωράφι του για να πλυθεί. Ωστόσο, χωρίς να το αντιληφθεί, το επικίνδυνο φίδι τον περίμενε και τον δάγκωσε στο χέρι. Σύμφωνα με το evima.gr, η αντίδραση του 60χρονου ήταν άμεση και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και του χορηγήθηκε η κατάλληλη αγωγή για το δηλητήριο.

Ευτυχώς, η άμεση αντίδραση και η σωστή ιατρική φροντίδα φαίνεται να απέτρεψαν σοβαρές συνέπειες για την υγεία του. Η κατάσταση του αγρότη δεν εμπνέει πλέον ανησυχία και ο ίδιος αναμένεται να αναρρώσει πλήρως χωρίς επιπλοκές.