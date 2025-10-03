Ευθεία επίθεση εναντίον του Άδωνι Γεωργιάδη εξαπέλυσε ο Νίκος Πλακιάς, μέσα από το λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχετικά με την υπόθεση των Τεμπών.

Ο τραγικός πατέρας που στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα έχασε τις δύο δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του, δεν άφησε ασχολιάστα τα retweet του υπουργού Υγείας και αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Πλακιάς έχει διαφοροποιήσει τη στάση του σχετικά με τις αναφορές για παράνομα φορτία στα τρένα, με αρκετές από τις αναφορές του να «κερδίζουν» στελέχη της κυβέρνησης.

«Πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν έπαψα ποτέ από την πρώτη ημέρα να σας θεωρώ και εσάς όπως και τους υπόλοιπους της κυβέρνησης σας ένοχους και υπεύθυνους για την δολοφονία των παιδιών μου» σημείωσε ο Νίκος Πλακιάς.

«Στηρίζατε Καραμανλή και Τριαντόπουλο»

Ο πατέρας της Χρυσής και της Θωμαΐδας που άφησαν την τελευταία τους πνοή στην τραγωδία των Τεμπών αναφέρθηκε και στη στάση που τήρησε ο Άδωνις Γεωργιάδης στο κοινοβούλιο.

«Ιδίως κατά την διάρκεια των ψηφοφοριών της εξεταστικής της προανακριτικής και ότι άλλο έγινε στην Βουλή όλο αυτό το διάστημα δεν σταματήσατε στιγμή να σηκώνετε το χέρι σας και να στηρίζετε ξεδιάντροπα τον Καραμανλή τον Τριαντοπουλο και όλους τους άλλους μαζί και τον εαυτός σας» συμπλήρωσε ο κ. Πλακιάς.

«Μπορεί να κάνετε τις αναδημοσιεύσεις και επίτηδες για να δημιουργήσετε ένα διπολισμό και μια διαμάχη μεταξύ μας. Ετσι και αλλιώς το πετύχατε αυτό όλα τα κόμματα μαζί από την πρώτη ημέρα με τον χρωματισμό του τρένου με πολιτικά χρώματα» πρόσθεσε ο Νίκος Πλακιάς, υποστηρίζοντας ότι και οι γονείς δεν μπόρεσαν να υπερασπιστούν όπως θα ήθελαν τα παιδιά τους «φοβούμενοι τις κομματικές ταμπέλες».

Όπως υπογράμμισε ο κ. Πλακιάς, «σήμερα αναδημοσίευσή, αύριο αμφισβήτηση. Έτσι είναι η πολιτική. Όμως εγώ δεν είμαι πολιτικός. Είμαι απλά ένας Πατέρας που το κράτος του δολοφόνησε δύο παιδιά».

«Ένα Κράτος που και εσείς είσαστε ένα κομμάτι αυτουνού» συμπλήρωσε απευθυνόμενος στον Άδωνι Γεωργιάδη.

