Ραγδαιες οι εξελίξεις στην υπόθεση της Άρτας με τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών Άρτας να κάνει δεκτό το αίτημα της οικογένειας και να ζητά να γίνει αύριο το πρωί η εκταφή της 28χρονης Σπυριδούλας.

Ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ, μιλώντας στο Live News είπε πως την ημέρα που εισήχθη η 28χρονη, στο νοσοκομείο ήταν μία νοσηλεύτρια, μία μαία και μία ειδικευόμενη γιατρός.

«Υπάρχει μία ειδικευόμενη γιατρός, μία νοσηλεύτρια και μία μαία με 4 ασθενείς. Υπάρχει και ο γιατρός, διευθυντής, που είναι σε ετοιμότητα. Δίπλα ακριβώς είναι ΜΕΘ. Θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Θα πρέπει να δούμε τον τρόπο χορήγησης της αντιβίωσης που γίνεται πάντα με ιατρική εντολή. Υπάρχει ο τρόπος με σύριγγα και ο τρόπος όρο σταγόνα – σταγόνα. Με τη σταγόνα – σταγόνα μπορεί να αντιμετωπιστεί κάποια έκτακτη κατάσταση. Θα πρέπει να απαντηθεί στην ΕΔΕ αυτό. Πρέπει να δούμε και πόσο γρήγορα αντιμετώπισαν αυτήν την επιπλοκή».

Η νοσηλεύτρια «σπάει» την σιωπή της

Ο θάνατος της εγκύου από αναφυλακτικό σοκ μέσα στο νοσοκομείο της Άρτας έχει σοκάρει το πανελλήνιο.

Για πρώτη φορά η νοσηλεύτρια που της χορήγησε την αντιβίωση μιλά αποκλειστικά στο Live News για τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν εκείνο το βράδυ της 28ης Σεπτεμβρίου στον θάλαμο της μαιευτικής κλινικής.

«Δεν με φώναξε ο σύζυγος για να πάω. Ήμουν ήδη μέσα στον θάλαμο μαζί με την γυναίκα, όταν τινάχτηκε από το κρεβάτι και μου είπε: ”Δεν νιώθω καλά”. Αμέσως έτρεξα πάνω της, την έπιασα και την ρώτησα: ”Κορίτσι μου τι έχεις; Τι νιώθεις; Σου έχει ξανασυμβεί;”. Η κοπέλα στην αρχή δεν μπορούσε να προσδιορίσει τι ακριβώς ένιωθε. Όταν έκανε τον εμετό, αμέσως άρχιζα να φωνάζω. Φώναζα: ”Γρήγορα γιατρός!”. Και ήρθαν άμεσα, πρώτα η ειδικευόμενη και στην συνέχεια φωνάξαμε τον εντατικολόγο και τον αναισθησιολόγο. Αυτά έγιναν μέσα σε πολύ λίγα λεπτά».

Η νοσηλεύτρια με 37 χρόνια προϋπηρεσίας επιμένει πως δεν υπήρξε καμία καθυστέρηση και πως σε ελάχιστα λεπτά η ειδικευόμενη γιατρός, ο εντατικολόγος και ο αναισθησιολόγος ήταν πάνω από την ασθενή.

– Από την στιγμή που έκανε τα πρώτα συμπτώματα στα πόσα λεπτά ειδοποιήθηκε ο εντατικολόγος; Στα 5-6 λεπτά;

-Όχι πολύ νωρίτερα. Σας λέω όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Τι πιστεύετε δηλαδή; Ότι θα έβλεπα την ασθενή σε αυτή την κατάσταση και θα έφευγα; Υπηρετώ αυτό το λειτούργημα 37 ολόκληρα χρόνια. Κι εμείς πονάμε γι’ αυτήν την απώλεια. Έγιναν όλα πολύ γρήγορα.

Ελάχιστα λεπτά μετά την χορήγηση της αντιβίωσης η 28χρονη άρχισε να μην αισθάνεται καλά.

Είχε έντονη αδυναμία και αίσθηση καύσου. Έκανε εμετό και σύμφωνα με το νοσοκομείο, άμεσα επιλήφθηκαν οι γιατροί οι οποίοι της χορήγησαν αδρεναλίνη, την διασωλήνωσαν και την μετέφεραν στην εντατική.

Η νοσηλεύτρια ανέφερε: «Ακούστηκε ότι είπα στον σύζυγο: ”Και τι θες να κάνω εγώ;”. Δεν ισχύει αυτό. Ο σύζυγος ειπώθηκε ότι έψαχνε για γιατρό εκείνη την ώρα. Εγώ του είπα: ”Εγώ είμαι νοσηλεύτρια”. Δεν του είπα ποτέ: ”Τι θες να κάνω;”. Ήμουν εκεί, μαζί με την κοπέλα. Την κρατούσα που έκανε εμετό. Εγώ κατανοώ τον πόνο της οικογένειας. Πονάει, έχει χάσει άνθρωπο, όμως όλοι τρέξαμε. Αμέσως ήρθαν οι γιατροί. Είμαστε κι εμείς όλοι συντετριμμένοι».

Ενώ σε άλλο σημείο η νοσηλεύτρια του νοσοκομείου της Άρτας ανέφερε: «Την ρωτήσαμε τρεις φορές αν έχει αλλεργία και μας είπε όχι. Την ρώτησα κι εγώ, και η ειδικευόμενη γιατρός και η μαία. Την ρωτήσαμε ξανά κι εκείνη την ώρα που άρχισαν τα πρώτα συμπτώματα: ”Είπες ότι δεν έχεις αλλεργίες. Ισχύει;”. Και μας απάντησε: ‘Όχι, δεν έχω αλλεργίες’».

Θα γίνει εκταφή της σορού

Η ΕΔΕ στο νοσοκομείο είναι σε εξέλιξη με την οικογένεια πάντως να κινείται ήδη νομικά έχοντας υποβάλλει μήνυση για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Η Σταματία Μάρκου, δικηγόρος της οικογένειας της 28χρονης δήλωσε στο newsit: «Μια άπειρη νοσοκόμα, ένας γιατρός απών και μια ανύπαρκτη διοίκηση σκότωσαν δύο ζωές. Περιμένουμε την εισαγγελική απόφαση για εκταφή εντός της ημέρας, ώστε να γίνει νεκροψία και τοξικολογικές εξετάσεις».

«Πήγε η Σπυριδούλα στο νοσοκομείο και κατέληξε. Τώρα τι έγινε, τι δεν έγινε κανένας δεν γνωρίζει μόνο όταν θα γίνει ΕΔΕ. Μια χαρά ήταν το κορίτσι, μια χαρά ήταν το κορίτσι. Χαμογελαστό παιδάκι ήταν, παιδάκι όπως το λέω, παιδάκι. Τα νοσοκομεία, οι γιατροί πρέπει να προσέχουν περισσότερο. Το νοσοκομείο της Άρτας πάντα είχε πρόβλημα ανέκαθεν, όχι τώρα, δεκαετίες», δήλωσε συγγενής της 28χρονης.

Τι αναφέρει η πλευρά του γιατρού της 28χρονης

Η δικηγόρος της οικογένειας επισημαίνει πως ο γιατρός της 28χρονης ήταν απών από όλη τη διαδικασία. Το Live News επικοινώνησε με το περιβάλλον του γυναικολόγου – μαιευτήρα ο οποίος δίνει την δίκη του εκδοχή στα γεγονότα.

«Είναι ο ίδιος γυναικολόγος – μαιευτήρας που την ξεγέννησε στο πρώτο παιδί -ένα κοριτσάκι 2 ετών-. Ο ίδιος που την παρακολουθούσε και τον Ιούνιο όταν είχε την αποβολή. Όταν έμεινε ξανά έγκυος, η ίδια ζήτησε να την παρακολουθεί και σε αυτή την κύηση γιατί ένιωθε ασφάλεια μαζί του.

Το ραντεβού που δεν έγινε

Είχαν προγραμματίσει ένα ραντεβού την Τρίτη για να την εξετάσει και να δει πώς εξελίσσεται η εγκυμοσύνη ωστόσο την Κυριακή άρχισε να αισθάνεται έντονους πόνους και είχε μια μικρή αιμορραγία. Τηλεφώνησε στον γιατρό της και εκείνος της σύστησε να πάει στο νοσοκομείο όπως και έκανε», λέει το περιβάλλον του μαιευτήρα – γυναικολόγου.

Η 28χρονη πηγαίνει στα εξωτερικά ιατρεία της μαιευτικής κλινικής στις 11.20 το βράδυ. Πράγματι εντοπίζεται μια μικρή αιμορραγία και ο γυναικολόγος της τηλεφωνικά συστήνει να της χορηγηθεί η αντιβίωση Zinacef. Η ίδια που της είχε χορηγήσει και πριν από 4 μήνες.

«Κατάλαβαν αμέσως ότι ήταν αναφυλακτικό σοκ. Μέσα σε λιγότερο από 1 λεπτό της χορηγήθηκε αδρεναλίνη. Και εντός λίγων λεπτών είχε διασωληνωθεί και είχε μεταφερθεί στη μονάδα. Ο γιατρός όταν ενημερώθηκε για το επεισόδιο αμέσως έτρεξε στο νοσοκομείο. Το σπίτι του απέχει 5 λεπτά από το νοσοκομείο.

Με την οικογένεια

Έμεινε πάνω από 15 ώρες μαζί με την οικογένεια προσπαθώντας να τους συμπαρασταθεί και να τους καθησυχάσει. Παράλληλη οι γιατροί στη ΜΕΘ ήταν πάνω από την ασθενή όπως και τρεις νοσηλεύτριες που πήγαν να συνδράμουν από άλλα τμήματα».

Εύλογα αναρωτιέται κανείς αν έπαιξε κάποιον ρόλο ο τρόπος που της χορηγήθηκε η αντιβίωση. Αν δηλαδή δεν της είχαν κάνει ένεση αλλά τη διέλυαν στον ορό ίσως είχε επιβραδυνθεί η εκδήλωση των συμπτωμάτων και την προλάβαιναν.

Τι είπε ο γυναικολόγος της 28χρονης εγκύου στο Live News

Το Live News επικοινώνησε με τον γυναικολόγο της 28χρονης.

«Με την εμφάνιση αλλεργικού σοκ στην έγκυο γυναίκα, υπήρξε άμεση κινητοποίηση της Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινικής. Η ασθενής δεν έμεινε ούτε μία στιγμή χωρίς επίβλεψη. Χορηγήθηκε άμεσα κορτιζόνη ενδοφλεβίως και κλήθηκε σε συνδρομή ο εφημερεύων ιατρός της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, καθώς και ο εφημερεύων αναισθησιολόγος, οι οποίοι προσήλθαν ταχύτατα.

»Ακολούθησε προσπάθεια διασωλήνωσης και οξυγόνωσης, ενώ ταυτόχρονα άρχισε η διαδικασία καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης. Στη διαχείριση του περιστατικού συνέδραμε και νοσηλευτικό προσωπικό από τη ΜΕΘ και το Χειρουργείο, με εξειδικευμένη εμπειρία σε περιπτώσεις εντατικής θεραπείας.

Η αναφυλαξία και η αδρεναλίνη

Η ασθενής αρχικά μεταφέρθηκε στο χώρο ανάνηψης του Χειρουργείου, όπου υπήρχε ο κατάλληλος εξοπλισμός για συνεχή παρακολούθηση και εντατική υποστήριξη. Το επόμενο πρωί εξασφαλίστηκε κλίνη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και η ασθενής μεταφέρθηκε εκεί για συνέχιση της παρακολούθησης και της θεραπείας της».

Από την ΕΔΕ πάντως το κρίσιμο που πρέπει να απαντηθεί είναι στα πόσα λεπτά μετά την αναφυλαξία της χορηγήθηκε η αδρεναλίνη δηλαδή σε πόσα λεπτά αντιλήφθηκαν πως επρόκειτο για αναφυλακτικό σοκ και πόσο άμεσα έδρασαν για να την σώσουν.