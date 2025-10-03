Από την 1η Οκτωβρίου, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις (Airbnb) υποχρεούνται να τηρούν νέο κανονιστικό πλαίσιο, με στόχο την εξασφάλιση της νομιμότητας και της ασφάλειας των καταλυμάτων.

Σύμφωνα με τις νέες οδηγίες:

Α) Να αποτελούν χώρους κύριας χρήσης [παρ. 95 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 (Α’ 79)] και να διαθέτουν φυσικό φωτισμό, αερισμό και κλιματισμό.

Β) Να διαθέτουν ασφάλιση έναντι αστικής ευθύνης για ζημιές ή ατυχήματα που μπορεί να προκληθούν.

Γ) Να διαθέτουν υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, πυροσβεστήρες και ανιχνευτές καπνού, ρελέ διαρροής ή ρελέ αντιηλεκτροπληξιακό και ενδείξεις σήμανσης διαφυγής.

Δ) Να διαθέτουν πιστοποιητικό μυοκτονίας και απεντόμωσης, φαρμακείο με είδη πρώτων βοηθειών, καθώς και οδηγό με τηλέφωνα πρώτης ανάγκης.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες το φαρμακείο θα πρέπει να περιλαμβάνει:

ΠροϊόνταΠοσότητα
ΟξυζενέΜπουκαλάκι τουλάχιστον 50 cc
Διάλυμα Ιωδιούχου Ποβιδόνης 10% ΦιαλίδιοΜπουκαλάκι τουλάχιστον 30 ml
Αποστειρωμένα Επιθέματα Γάζας5 τεμαχίων διαφορετικού μεγέθους
Λευκοπλάστ υφασμάτινο, λευκό, πλάτους τουλ. 3 εκ.1 κουτί
Ελαστικός Επίδεσμος1 τεμάχιο
Αυτοκόλλητη Ταινία Στερέωσης Επιδέσμων1 τεμάχιο
Πιεστικός Αιμοστατικός Επίδεσμος2 τεμαχίων διαφορετικού μεγέθους
Φακελάκι Υδρόγελης Εγκαυμάτων2 τεμάχια
Στικ Αμμωνίας για μετά το Τσίμπημα1 σωληνάριο
Γάντια Latex με Πούδρα μη Αποστειρωμένα4 τεμάχια

Eνδεικτικός πίνακας με τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης που θα πρέπει να υπάρχουν από εδώ και στο εξής σε όλα τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης:

Υπηρεσία / ServiceΤηλέφωνο / Phone Number
Ευρωπαϊκός Αριθμός Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης / European Emergency Service Line112
Άμεση Δράση / Hellenic Police100
Πυροσβεστική / Hellenic Fire Service199
ΕΚΑΒ – Ασθενοφόρο / Medical Emergency Service – Ambulance166
Κέντρο Δηλητηριάσεων / Poison Centre+30 210 7793777
Λιμενικό / Hellenic Coast Guard108
Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS / National Child Protection Helpline1056
Νοσοκομείο / Nearest Hospital(Συμπλήρωσε τοπικό τηλέφωνο)
Ταξί / Taxi Service(Συμπλήρωσε τοπικό τηλέφωνο)

Η ΑΑΔΕ θα προχωρά σε εντατικούς ηλεκτρονικούς ελέγχους και διαγραφές καταχωρίσεων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις.

Εκπρόσωποι του κλάδου εκτιμούν ότι 10%-20% των ακινήτων που σήμερα διατίθενται ως βραχυχρόνιες μισθώσεις ενδέχεται να αποκλειστούν.

Οι αλλαγές φέρνουν ήδη ανησυχία στους ιδιοκτήτες, που πρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες άδειες για να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους και να μην αποκλειστούν από τις πλατφόρμες.

