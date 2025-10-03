Από την 1η Οκτωβρίου, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις (Airbnb) υποχρεούνται να τηρούν νέο κανονιστικό πλαίσιο, με στόχο την εξασφάλιση της νομιμότητας και της ασφάλειας των καταλυμάτων.

Σύμφωνα με τις νέες οδηγίες:

Α) Να αποτελούν χώρους κύριας χρήσης [παρ. 95 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 (Α’ 79)] και να διαθέτουν φυσικό φωτισμό, αερισμό και κλιματισμό.

Β) Να διαθέτουν ασφάλιση έναντι αστικής ευθύνης για ζημιές ή ατυχήματα που μπορεί να προκληθούν.

Γ) Να διαθέτουν υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, πυροσβεστήρες και ανιχνευτές καπνού, ρελέ διαρροής ή ρελέ αντιηλεκτροπληξιακό και ενδείξεις σήμανσης διαφυγής.

Δ) Να διαθέτουν πιστοποιητικό μυοκτονίας και απεντόμωσης, φαρμακείο με είδη πρώτων βοηθειών, καθώς και οδηγό με τηλέφωνα πρώτης ανάγκης.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες το φαρμακείο θα πρέπει να περιλαμβάνει:

Προϊόντα Ποσότητα Οξυζενέ Μπουκαλάκι τουλάχιστον 50 cc Διάλυμα Ιωδιούχου Ποβιδόνης 10% Φιαλίδιο Μπουκαλάκι τουλάχιστον 30 ml Αποστειρωμένα Επιθέματα Γάζας 5 τεμαχίων διαφορετικού μεγέθους Λευκοπλάστ υφασμάτινο, λευκό, πλάτους τουλ. 3 εκ. 1 κουτί Ελαστικός Επίδεσμος 1 τεμάχιο Αυτοκόλλητη Ταινία Στερέωσης Επιδέσμων 1 τεμάχιο Πιεστικός Αιμοστατικός Επίδεσμος 2 τεμαχίων διαφορετικού μεγέθους Φακελάκι Υδρόγελης Εγκαυμάτων 2 τεμάχια Στικ Αμμωνίας για μετά το Τσίμπημα 1 σωληνάριο Γάντια Latex με Πούδρα μη Αποστειρωμένα 4 τεμάχια

Eνδεικτικός πίνακας με τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης που θα πρέπει να υπάρχουν από εδώ και στο εξής σε όλα τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης:

Υπηρεσία / Service Τηλέφωνο / Phone Number Ευρωπαϊκός Αριθμός Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης / European Emergency Service Line 112 Άμεση Δράση / Hellenic Police 100 Πυροσβεστική / Hellenic Fire Service 199 ΕΚΑΒ – Ασθενοφόρο / Medical Emergency Service – Ambulance 166 Κέντρο Δηλητηριάσεων / Poison Centre +30 210 7793777 Λιμενικό / Hellenic Coast Guard 108 Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS / National Child Protection Helpline 1056 Νοσοκομείο / Nearest Hospital (Συμπλήρωσε τοπικό τηλέφωνο) Ταξί / Taxi Service (Συμπλήρωσε τοπικό τηλέφωνο)

Η ΑΑΔΕ θα προχωρά σε εντατικούς ηλεκτρονικούς ελέγχους και διαγραφές καταχωρίσεων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις.

Εκπρόσωποι του κλάδου εκτιμούν ότι 10%-20% των ακινήτων που σήμερα διατίθενται ως βραχυχρόνιες μισθώσεις ενδέχεται να αποκλειστούν.

Οι αλλαγές φέρνουν ήδη ανησυχία στους ιδιοκτήτες, που πρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες άδειες για να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους και να μην αποκλειστούν από τις πλατφόρμες.