Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία αποκάλυψε ότι, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, απέλυσε 548 υπαλλήλους σε όλο το παγκόσμιο εργατικό δυναμικό της για παραβίαση κανονισμών, οι οποίοι σχετίζονταν κυρίως με αδικαιολόγητες απουσίες. Κατά την ίδια περίοδο, εκδόθηκαν συνολικά 2.079 προειδοποιήσεις στο προσωπικό. Αναμένεται ότι εκατοντάδες άλλοι εργαζόμενοι θα απολυθούν φέτος λόγω υπερβολικών απουσιών.

Μιλώντας σε εκδήλωση πέρυσι, ο επικεφαλής της μάρκας VW, Thomas Schafer, δήλωσε ότι οι απουσίες κοστίζουν στη μάρκα περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ (1,17 δισεκατομμύρια δολάρια) ετησίως. Οι εργαζόμενοι ειδοποιήθηκαν πρόσφατα μέσω του ενδοδικτύου της VW ότι οι επαναλαμβανόμενες απουσίες χωρίς βάσιμο λόγο θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε άμεση απόλυση, αναφέρει η Bild .

Aξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία απασχολεί περισσότερους από 560.000 εργαζομένους παγκοσμίως, επομένως οι απολύσεις αντιπροσωπεύουν μόνο ένα μικρό ποσοστό του εργατικού δυναμικού της.