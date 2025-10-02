Το Κάστρο του Άιλιν Ντόναν αποτελεί ένα από τα πιο γραφικά μέρη της Σκωτίας , προβεβλημένο και μέσα από ταινίες του Χόλιγουντ . Σε αυτό, εντοπίστηκε πρόσφατα ένα ιδιαίτερο αντικείμενο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Εθνικών Μουσείων της Σκωτίας, αρχαιολόγοι της FAS Heritage, ύστερα από ανασκαφές, έφεραν στο φως ένα σπάνιο αξεσουάρ του 13ου αιώνα, γνωστό ως γκραβουάρ (gravoir), το οποίο χρησιμοποιούταν για το χώρισμα των μαλλιών και την δημιουργία ωραίων στυλ μαλλιών. Φτιαγμένο από κέρατα κόκκινου ελαφιού, έχει πάνω του σκαλισμένη μια ανθρώπινη φιγούρα, που φοράει κουκούλα και κρατάει ένα βιβλίο.

Το αξεσουάρ αυτό ανήκει σε μια πλούσια συλλογή ευρημάτων από την πρόσφατη σκαπάνη, η οποία δίνει νέες πληροφορίες στους επιστήμονες για τον τρόπο ζωής, την μόδα της εποχής και τις καθημερινές δραστηριότητες εντός του συγκεκριμένου κάστρου. Σε αυτήν, περιέχονται πόρπες, πούλια, μουσικά όργανα, αλλά και μια μεγάλη ποικιλία αξεσουάρ για την κατανάλωση φαγητού και ποτού.

«Το Άιλιν Ντόναν αποτελεί εκπρόσωπο της εσάνς ενός σκωτσέζικου κάστρου και η εικόνα του είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο», δήλωσε η Μιράντα Βαν Λύντεν, Επικεφαλής Διαχειρίστρια του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Κόντσρα, η οποία είναι και η ιδιοκτήτρια του κάστρου. «Ωστόσο, γνωρίζαμε ελάχιστα για την ζωή εντός του κάστρου στο απόγειο της δύναμής του και της επιρροής του, κατά τον 13ο και τον 14ο αιώνα», τόνισε.

Επιμέλεια: Σταύρος Μαρινόπουλος

Πηγή: Archaeology Magazine