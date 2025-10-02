Δημοφιλή
Ζαπορίζια: Όλο και πιο κοντά σε ένα πυρηνικό ατύχημα – Για «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» μιλά ο Ζελένσκι
Πάνω από μια εβδομάδα μετά την ανακοίνωση της Ρωσίας ότι ο πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια έχασε την εξωτερική του τροφοδοσία λόγω βομβαρδισμών, η κατάσταση στον μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό της Ευρώπης είναι πλέον κρίσιμη, σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους και φορείς εποπτείας της ενέργειας, με την εγκατάσταση να λειτουργεί με γεννήτριες ντίζελ έκτακτης ανάγκης. Η Ουκρανία ισχυρίζεται ότι […]
Μάντσεστερ: Δυο νεκροί και τραυματίες από επίθεση με αυτοκίνητο και μαχαίρι σε συναγωγή – Νεκρός από πυρά ο δράστης
Συναγερμός έχει σημάνει στο Μάντσεστερ, μετά από επίθεση με αυτοκίνητο και μαχαίρι σε συναγωγή στην περιοχή Κράμπσολ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εκτιμάται ότι υπάρχουν δυο νεκροί και δυο τραυματίες, ενώ ο φερόμενος ως δράστης έχει «εξουδετερωθεί». Βίντεο από το συμβάν φαίνεται η αστυνομία να προσπαθεί να απομακρύνει τον κόσμο από τον ύποπτο. «Όλοι οι […]
Βόρεια Καρολίνα: Ορμητικοί τυφώνες γκρεμίζουν σπίτια στο πέρασμα τους – Βίντεο
Τον γύρο του Διαδικτύου κάνουν βίντεο από τη Βόρεια Καρολίνα που καταγράφουν την κατάρρευση έξι σπιτιών στον ωκεανό από τα κύματα που προκάλεσαν οι τυφώνες Humberto και Imelda στον Ατλαντικό. Six more houses in the Outer Banks have collapsed as Hurricanes Humberto and Imelda rumbled in the Atlantic. All were unoccupied. https://t.co/M41W36YSDD pic.twitter.com/v4OPBFNkXB — The […]
Συναγερμός σε αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης: Σύγκρουση αεροπλάνων με 93 επιβάτες κατά τη διάρκεια της απογείωσης
Δύο αεροσκάφη της Delta Air Lines συγκρούστηκαν το βράδυ της Τετάρτης ενώ κινούνταν σε τροχόδρομο του αεροδρομίου LaGuardia, στη Νέα Υόρκη. Σε ανακοίνωσή της, η αεροπορική εταιρεία Delta Air Lines ανέφερε ότι σημειώθηκε «σύγκρουση χαμηλής ταχύτητας» μεταξύ της πτήσης 5047 της Endeavor Air, που έφτασε από το Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας, και της πτήσης 5155 […]
Ντένις Στενγκέλοφ: Δικαστήριο διέταξε κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων – Ποιος είναι ο Ρώσος δισεκατατομμυριούχος
Ρωσικό δικαστήριο αποφάσισε την κατάσχεση του ομίλου KDV του δισεκατομμυριούχου Ντένις Στενγκέλοφ, χαρακτηρίζοντάς τον και τον πατέρα του εξτρεμιστές. Ο KDV διαθέτει 10 εργοστάσια και παράγει περίπου 700 προϊόντα στη Ρωσία.