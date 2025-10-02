Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι αυξάνει τον κίνδυνο πυρηνικού ατυχήματος, μετά από επίθεση που προκάλεσε διακοπή ηλεκτροδότησης στον παροπλισμένο σταθμό του Τσερνόμπιλ.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι πάνω από 20 μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν την πόλη Σλαβούτιτς. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τρεις ώρες διακοπής ρεύματος στον σταθμό του Τσερνόμπιλ, όπου το 1986 σημειώθηκε η χειρότερη πυρηνική καταστροφή παγκοσμίως.

«Οι Ρώσοι δεν θα μπορούσαν να αγνοούν ότι μια επίθεση στις εγκαταστάσεις του Σλαβούτιτς θα είχαν τέτοιες επιπτώσεις στο Τσερνόμπιλ», τόνισε ο Ζελένσκι. Πρόσθεσε επίσης ότι πρόκειται για «σκόπιμη επίθεση», στην οποία χρησιμοποιήθηκαν, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, περισσότερα από 20 ρωσο-ιρανικά drones τύπου Shahed.

Ο Ζελένσκι κατήγγειλε ακόμη πως η Ρωσία δεν έχει προχωρήσει σε καμία ενέργεια για την αποκατάσταση της εξωτερικής γραμμής ηλεκτροδότησης στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια. Ο σταθμός βρίσκεται υπό τον έλεγχο ρωσικών δυνάμεων, ενώ – όπως υποστήριξε – η Μόσχα εκμεταλλεύεται την «αδύναμη στάση» του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) και του επικεφαλής του, Ραφαέλ Γκρόσι.

Ο πυρηνικός σταθμός στη Ζαπορίζια είναι ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη. Η απώλεια της κύριας πηγής τροφοδοσίας του έχει εντείνει τις ανησυχίες, καθώς η ηλεκτροδότηση είναι κρίσιμη για την ψύξη των αντιδραστήρων, ακόμη και αν αυτοί παραμένουν εκτός λειτουργίας.

Ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ έχει επανειλημμένα απευθύνει έκκληση για μέγιστη αυτοσυγκράτηση των εμπλεκόμενων πλευρών, ώστε να αποφευχθεί ένα πιθανό πυρηνικό ατύχημα.