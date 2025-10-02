Η ιταλική αστυνομία τέχνης κατέσχεσε 21 έργα που παρουσιάζονταν σε μεγάλη έκθεση στην Πάρμα, με θέμα τον Σαλβαδόρ Νταλί, καθώς υπάρχουν σοβαρές υποψίες ότι πρόκειται για πλαστά. Η έκθεση «Νταλί, Ανάμεσα στην Τέχνη και τον Μύθο», που φιλοξενούνταν στο Παλάτσο Ταρασκόνι, είχε ανοίξει μόλις λίγες ημέρες πριν, όμως οι αρχές προχώρησαν στην άμεση απόσυρση των δημιουργιών, ανάμεσα στις οποίες περιλαμβάνονταν σχέδια, ταπισερί και γκραβούρες.

Οι πρώτες αμφιβολίες είχαν γεννηθεί ήδη από τον Ιανουάριο, όταν η ειδική ομάδα των Καραμπινιέρων για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς πραγματοποίησε έναν έλεγχο ρουτίνας κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της ίδιας έκθεσης στη Ρώμη. Όπως εξήγησε ο επικεφαλής της έρευνας, Ντιέγκο Πόλιο, «μας προκάλεσε εντύπωση ότι εκτίθεντο μόνο λιθογραφίες, αφίσες και σχέδια του Νταλί, ενώ έλειπαν οι πίνακες και τα μεγάλης αξίας έργα. Ήταν δύσκολο να καταλάβουμε γιατί να διοργανώσει κανείς μια έκθεση με τέτοιο υλικό».

Οι αστυνομικοί απευθύνθηκαν τότε στο Ίδρυμα Γκαλά-Σαλβαδόρ Νταλί στην Καταλονία, το οποίο διαχειρίζεται την καλλιτεχνική κληρονομιά του Ισπανού σουρεαλιστή. Όπως διαπιστώθηκε, οι διοργανωτές της έκθεσης δεν είχαν ζητήσει καμία έγκριση ή συνεργασία από το Ίδρυμα, γεγονός που θεωρήθηκε εξαιρετικά ύποπτο. Στη συνέχεια, οι φωτογραφίες των έργων στάλθηκαν στους ειδικούς του Ιδρύματος στη Φιγκέρας, οι οποίοι επίσης διατύπωσαν σοβαρές αμφιβολίες για την αυθεντικότητά τους. Κατόπιν τούτου, οι εισαγγελικές αρχές της Ρώμης διέταξαν την κατάσχεση των φιλονικούμενων έργων.

Η υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε προκαταρκτικό στάδιο και, όπως επισημαίνουν οι αρχές, δεν υπάρχουν προς το παρόν κατηγορούμενοι. Θα ακολουθήσουν εξειδικευμένοι τεχνικοί και επιστημονικοί έλεγχοι για να διαπιστωθεί αν τα έργα όντως ανήκουν στον μεγάλο καλλιτέχνη που πέθανε το 1989.

Οι Καραμπινιέροι τονίζουν ότι οι περιπτώσεις πλαστών έργων τέχνης έχουν αυξηθεί σημαντικά, ιδιαίτερα στη σύγχρονη τέχνη, αποτελώντας φαινόμενο διεθνούς κλίμακας. Μόλις τον περασμένο Φεβρουάριο η αστυνομία αποκάλυψε μυστικό εργαστήριο στη Ρώμη, όπου κατασκευάζονταν πλαστά έργα του Πάμπλο Πικάσο και του Ρέμπραντ, τα οποία στη συνέχεια πωλούνταν διαδικτυακά. Τους προηγούμενους μήνες είχε εξαρθρωθεί και πολυεθνικό κύκλωμα που παρήγαγε απομιμήσεις έργων των Μπάνκσι, Πικάσο, Άντι Γουόρχολ και Γκούσταβ Κλιμτ.

«Πολλές φορές οι διοργανωτές τέτοιων εκθέσεων δρουν καλή τη πίστη», παραδέχθηκε ο Πόλιο, σημειώνοντας ωστόσο ότι η επιστημονική επιμέλεια οφείλει πάντα να πραγματοποιεί εις βάθος έλεγχο πριν την ανάρτηση έργων στο κοινό.