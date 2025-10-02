Ο Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε σήμερα τις ισραηλινές αρχές να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο σε σχέση με τον στολίσκο που κατευθυνόταν προς τη Γάζα, ζητώντας παράλληλα την προστασία των Γάλλων πολιτών που επέβαιναν στα πλοία.

“Ζητούμε όλοι οι συμπατριώτες μας που έκαναν αυτή την επιλογή, η οποία είναι μια επιλογή δέσμευσης απέναντι σε μια κατάσταση που και εμείς οι ίδιοι έχουμε καταγγείλει με τον πιο επίσημο τρόπο και απέναντι στην οποία ενεργούμε και θέλουμε να συνεχίσουμε να ενεργούμε, να προστατευτούν”, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος κατά την ενημέρωση του Τύπου μετά το τέλος της ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής στην Κοπεγχάγη.

Ο Μακρόν υπογράμμισε ότι “πρέπει να τηρηθούν όλοι οι κανόνες και οι συμπατριώτες μας να προστατευτούν, όπως πρέπει να γίνεται”. Τόνισε επίσης ότι παρακολουθεί “εξαιρετικά στενά αυτή την κατάσταση μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους μας τους οποίους αφορά, κυρίως την Ιταλία και την Ισπανία”.

“Τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει επιχειρήσεις που δεν σέβονται το διεθνές δίκαιο”, σημείωσε χαρακτηριστικά.

Την ίδια στιγμή, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι οι επιβάτες του στολίσκου για τη Γάζα, ο οποίος αναχαιτίστηκε στη Μεσόγειο, θα απελαθούν στην Ευρώπη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κανένα από τα πλοία δεν κατάφερε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβάλει στο παλαιστινιακό έδαφος.

Ο στολίσκος Global Sumud, που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα, αποτελούνταν από περίπου 45 πλοία. Σε αυτά επέβαιναν ακτιβιστές και πολιτικές προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων και η Σουηδέζα Γκρέτα Τούνμπεργκ. Ο στολίσκος απέπλευσε από την Ισπανία τον Σεπτέμβριο με στόχο να σπάσει τον αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας, η οποία σύμφωνα με τον ΟΗΕ αντιμετωπίζει λιμό.

Χθες το βράδυ, το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό ξεκίνησε την αναχαίτιση των πλοίων, αφού προηγουμένως είχε προειδοποιήσει τα πληρώματα ότι εισέρχονταν σε ύδατα, τον έλεγχο των οποίων διεκδικεί το Ισραήλ.