Ο Ισπανός μπακ του Δικεφάλου, που επιστρέφει στη χώρα του ως αντίπαλος, μίλησε για την ιδιαίτερη σημασία του αγώνα, τις απαιτήσεις που έχει μια τόσο δύσκολη αναμέτρηση, αλλά και για την ψυχολογία που υπάρχει στα αποδυτήρια μετά το αήττητο σερί των τελευταίων εβδομάδων.

Ο Σάστρε αναφέρθηκε στις δυσκολίες που κρύβει η Θέλτα παρά το γεγονός ότι δεν έχει πανηγυρίσει ακόμη νίκη στη σεζόν, τονίζοντας πως ο ΠΑΟΚ οφείλει να παρουσιαστεί συγκεντρωμένος και αποφασιστικός ώστε να επιστρέψει από τη Γαλικία με θετικό αποτέλεσμα.

Αναλυτικά όσα ειπε ο Ισπανός αμυντικός του Δικεφάλου κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου:

Για το τι γνωρίζει για την Θέλτα και τα θετικά της στοιχεία: «Η Θέλτα ειναι μια ομάδα που της αρέσει να παίζει πολύ με την μπάλα στα πόδια, δημιουργεί πολλές φάσεις ειδικά εδώ στο γήπεδο της. Μπορεί να μην έχει και τα καλύτερα αποτελέσματα αλλά είναι μια ομάδα με πολύ ποιότητα και μπορεί να την βγάλει εύκολα στον αγωνιστικό χώρο. Ειναι ένας μεγάλος παίκτης ο Ιάγκο Άσπας αλλά είναι ένα δυνατό σύνολο και δεν χρειάζεται να ξεχωρίζουμε κάποιον, αν και ο Ιάγκο ειναι ένα σύμβολο για την Θέλτα».

Για το αν έχει εξτρά κίνητρο που παίζει στην πατρίδα του: «Πάντα όταν γυρνάς στο σπίτι ειναι καλά. Είμαι εδώ με τον ΠΑΟΚ όμως, ήρθαμε για να κερδίσουμε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο».

Για το πως λειτουργεί στους παίκτες το ότι μετά από ένα ευρωπαϊκό ματς υπάρχει ένα ντέρμπι στο πρωτάθλημα: «Είμαστε μια ομάδα που παίζουμε ανά τρεις μέρες για τρεις διαφορετικές διοργανώσεις. Για εμάς το πιο σημαντικό ματς ειναι αυτό με την Θέλτα. Το να παίζουμε για το πρωτάθλημα ή για το Europa League ή το Κύπελλο ειναι το ίδιο. Το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό την Κυριακή ειναι… μακριά, θα το δούμε όταν έρθει η ώρα. Προς το παρόν είμαστε αφοσιωμένοι για τον αγώνα με την Θέλτα».