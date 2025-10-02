Υπό την προεδρία του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, συγκαλείται την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, στις 10:00 π.μ., το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, με θέμα την ενημέρωση για την συμμετοχή της Ελλάδας στην Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου, στα πλαίσια της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών.

