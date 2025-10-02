Υπό την προεδρία του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, συγκαλείται την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, στις 10:00 π.μ., το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, με θέμα την ενημέρωση για την συμμετοχή της Ελλάδας στην Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου, στα πλαίσια της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών.
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ προκλητικά «κρύβει» τον κ. Μυλωνάκη από την Εξεταστική Επιτροπή
«Η πλειοψηφία της Εξεταστικής Επιτροπής, πρέπει επιτέλους να σταματήσει το κρυφτό και την κοροϊδία: η αναγκαστική πιρουέτα στη οποία σύρθηκε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, κ. Μυλωνάκης, μετά τις αποκαλύψεις και την πίεση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, καθιστά επιτακτική ανάγκη την κλήτευσή του σε κατάθεση εδώ και τώρα, στην επόμενη συνεδρίαση, χωρίς άλλες χρονοτριβές. Όπως ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης είχαν ζητήσει εξαρχής» αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.
Ανδρουλάκης: Η ΝΔ αρνείται τις προτάσεις μας για το ιδιωτικό χρέος γιατί κάνει το παιχνίδι των τραπεζών
Θράσος, αλαζονεία και αμετροέπεια της κυβέρνησης χαρακτήρισε ο Νίκος Ανδρουλάκης τις δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών ότι στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «η αντιπολίτευση πάει… κουβά».
Βουλή: Στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο των συμβάσεων για τις φρεγάτες Belharra
Στην Ολομέλεια εισάγεται για συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την «Έγκριση σχεδίων Συμβάσεων στον τομέα της άμυνας για την τροποποίηση των υπό στοιχεία 016B/21 και 017Β/21 Συμβάσεων για την προμήθεια φρεγατών τύπου «FDI HN» και την εν συνεχεία υποστήριξή τους». Κατά τη σημερινή συζήτηση στην Ολομέλεια αναμένονται τοποθετήσεις πολιτικών αρχηγών της αντιπολίτευσης.
Φάμελλος: Η επίθεση στα σκάφη του Global Summit Flotilla αποτελεί μία ακόμα ψηφίδα της δολοφονικής πολιτικής Νετανιάχου
«Η εξελισσόμενη επίθεση στα σκάφη του Global Summit Flotilla, που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στον Παλαιστινιακό λαό, αποτελεί μία ακόμα ψηφίδα της δολοφονικής και τρομοκρατικής πολιτικής Νετανιάχου» αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος. Ολόκληρη η ανάρτηση του Σ. Φάμελλου: Η εξελισσόμενη επίθεση στα σκάφη του Global Summit Flotilla, που μεταφέρουν […]
Αντι- drone ασπίδα και για την Ελλάδα: Τι δήλωσε η φον ντερ Λάιεν στην Σύνοδο της Κοπεγχάγης
Το αίτημα της Ελλάδας για να ενταχθεί και η νότια πλευρά της Ευρώπης στο σύστημα προστασίας απέναντι σε εχθρικά drone γίνεται αποδεκτό καθώς όπως δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, το «τείχος προστασίας» σχεδιαζεται για την άμυνα όλης της ηπείρου και επομένως και για τη νότια πλευρά της. We all agree that […]