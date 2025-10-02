Πολιτική

«Η πλειοψηφία της Εξεταστικής Επιτροπής, πρέπει επιτέλους να σταματήσει το κρυφτό και την κοροϊδία: η αναγκαστική πιρουέτα στη οποία σύρθηκε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, κ. Μυλωνάκης, μετά τις αποκαλύψεις και την πίεση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, καθιστά επιτακτική ανάγκη την κλήτευσή του σε κατάθεση εδώ και τώρα, στην επόμενη συνεδρίαση, χωρίς άλλες χρονοτριβές. Όπως ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης είχαν ζητήσει εξαρχής» αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.