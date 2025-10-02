Ιδιαίτερα άστατο καιρικό σκηνικό θα επικρατήσει στη χώρα την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, με βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρά, συνοδευόμενα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Στην κεντρική Μακεδονία και τα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων οι καταιγίδες θα είναι ισχυρές μέχρι και τις πρωινές ώρες. Στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου τα έντονα φαινόμενα θα διατηρηθούν έως το μεσημέρι, ενώ στα Δωδεκάνησα θα επιμείνουν μέχρι το απόγευμα. Αντίθετα, στα υπόλοιπα ανατολικά ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο θα υπάρξουν και διαστήματα με βελτιωμένο καιρό και ηλιοφάνεια. Παράλληλα, πρόσκαιρες χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της βόρειας χώρας, σε υψόμετρα περίπου πάνω από τα 1.200-1.500 μέτρα.

Ισχυροί άνεμοι και πτώση της θερμοκρασίας

Οι άνεμοι θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές δυτικοί-βορειοδυτικοί, ενώ στα ανατολικά τμήματα θα επικρατήσουν νότιες διευθύνσεις με εντάσεις που θα φτάνουν τα 4 με 6 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, παραμένοντας σε επίπεδα κάτω από τα κανονικά για την εποχή. Στη Μακεδονία δεν θα ξεπεράσει τους 15 με 17 βαθμούς, στο Ιόνιο, τα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα φτάσει τους 18 με 22 βαθμούς, ενώ σε Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη θα αγγίξει τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Άστατος ουρανός στην Αττική

Στην Αττική ο καιρός θα είναι άστατος, αφού θα παρουσιάσει εναλλαγές, με νεφώσεις κατά περιόδους και λίγες τοπικές βροχές, αλλά και διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Ισχυρές καταιγίδες το πρωί στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, οι οποίες μέχρι και τις πρωινές ώρες θα είναι ισχυρές. Στη συνέχεια ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, με διαστήματα ηλιοφάνειας και τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 14 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ.

Σταδιακή βελτίωση από το Σάββατο

Από το Σάββατο 4 Οκτωβρίου, ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Νεφώσεις και τοπικές βροχές θα επιμείνουν έως το απόγευμα κυρίως στην κεντρική και νότια Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο, ωστόσο οι άνεμοι θα εξασθενήσουν και θα πνέουν δυτικοί 3 με 5 μποφόρ και τοπικά έως 6, και η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει ελαφρώς. Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, αναμένεται περαιτέρω βελτίωση του καιρού, με αρκετή ηλιοφάνεια σε πολλές περιοχές, μικρή περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας και ήπιους έως μέτριους ανέμους σε μεγάλο μέρος της χώρας.