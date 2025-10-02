Έντονη είναι η κακοκαιρία που πλήττει σχεδόν ολόκληρη της χώρα, με καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις, ισχυρές καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα και καταστροφές.

Στους Παξούς καταγράφηκε το μεγαλύτερο αθροιστικό ύψος βροχής έως τις 20:20 της Πέμπτης (02/10) και ήταν ίσο με 99.6 χιλιοστά. Στον χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή του αθροιστικού υετού από την αρχή του 24ωρου έως τις 20:20 της Πέμπτης 02/10, σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτυού αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Στον ίδιο χάρτη σημειώνονται και οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα ύψη αθροιστικού υετού. Όπως προκύπτει από τις επιπλέον πληροφορίες που παρέχονται στην εικόνα, βροχή έχουν καταγράψει 433 από τους 541 ενεργούς σταθμούς του δικτύου (ποσοστό ~80%).

Πλημμύρες στο Αιτωλικό

Η περιοχή του Αιτωλικού μετατράπηκε σε απέραντη λίμνη, καθώς οι δρόμοι πλημμύρισαν και οι γειτονιές βυθίστηκαν κάτω από το νερό. Οι κάτοικοι βρέθηκαν αποκλεισμένοι στα σπίτια τους, με τα νερά να ξεπερνούν σε πολλά σημεία τους 30 πόντους. Η Πυροσβεστική και οι υπηρεσίες του Δήμου βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή, δίνουν μάχη με το χρόνο για την άντληση των υδάτων και την αποκατάσταση της περιοχής. Ωστόσο, η βλάβη στα αντλιοστάσια και τα φρεάτια που φράκαραν δυσχεραίνουν το έργο τους.

Προβλήματα στην Καλαμάτα

Η Καλαμάτα δέχθηκε βροχόπτωση 40 τόνων ανά στρέμμα μέσα σε λίγες ώρες, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν πλημμυρικά φαινόμενα σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Η Πυροσβεστική ανταποκρίθηκε σε δώδεκα περιστατικά άντλησης υδάτων, ενώ αρκετές επιχειρήσεις υπέστησαν ζημιές από την εισροή υδάτων. Παρά τις δυσκολίες, οι αρχές καταβάλλουν προσπάθειες για την άμεση αποκατάσταση της κανονικότητας, ωστόσο το ενδεχόμενο νέων βροχοπτώσεων προκαλεί ανησυχία στους κατοίκους και τους φορείς.

Ισχυρή καταιγίδα στην Αττική

Στην Αττική, η κακοκαιρία προκάλεσε πτώσεις δέντρων, μία εκ των οποίων τραυμάτισε έναν δικυκλιστή στα Εξάρχεια. Η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε περιοχές όπως το Χαλάνδρι, η Αγία Παρασκευή και το Ψυχικό. Οι δρόμοι της πρωτεύουσας αντιμετώπισαν κυκλοφοριακή συμφόρηση, με σημαντικές καθυστερήσεις κυρίως στον Κηφισό και στους κύριους άξονες του κέντρου της Αθήνας.