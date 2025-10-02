Ελλάδα

Ιδιαίτερα άστατο καιρικό σκηνικό θα επικρατήσει στη χώρα την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, με βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρά, συνοδευόμενα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στην κεντρική Μακεδονία και τα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων οι καταιγίδες θα είναι ισχυρές μέχρι και τις πρωινές ώρες. Στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου τα έντονα φαινόμενα θα διατηρηθούν […]