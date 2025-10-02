Περισσότερα σε λίγο…
Ηράκλειο: Φωτιά στην περιοχή των Μαλάδων – Στάλθηκε 112
Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής του Ηρακλείου στην Κρήτη την τελευταία ώρα για φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή των Μαλάδων. #Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Δρακουλιάρης #Ηράκλειο #Κρήτη. Κινητοποιήθηκαν 36 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης #ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρςες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 2, […]
Συνελήφθη 20χρονος οδηγός μοτοσικλέτας που παρέσυρε και εγκατέλειψε δίχρονο αγόρι στον Άγ. Δημήτριο
Συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης, 1 Οκτωβρίου ένας 20χρονος αλλοδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία από το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής για σωματικές βλάβες από αμέλεια, και συμπεριφορά σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το απόγευμα ο 20χρονος, οδηγώντας μοτοσικλέτα στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, παρέσυρε και στη συνέχεια εγκατέλειψε […]
Πώς θα κινηθεί τις επόμενες ώρες η κακοκαιρία – Πότε θα υποχωρήσουν τα φαινόμενα στην Αττική (χάρτες)
Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που επηρεάζει τη χώρα από το βράδυ της Τετάρτης με βροχές και καταιγίδες να έχουν εκδηλωθεί στο Ιόνιο, στο Βόρειο Αιγαίο και στο μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής χώρας. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από το meteo.gr, κατά το υπόλοιπο της Πέμπτης οι βροχές και οι καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν σταδιακά και […]
Συνεχίζονται οι καταιγίδες την Παρασκευή, πότε βελτιώνεται ο καιρός – Η πρόγνωση από την Ελίνα Καρέτσου
Ιδιαίτερα άστατο καιρικό σκηνικό θα επικρατήσει στη χώρα την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, με βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρά, συνοδευόμενα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στην κεντρική Μακεδονία και τα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων οι καταιγίδες θα είναι ισχυρές μέχρι και τις πρωινές ώρες. Στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου τα έντονα φαινόμενα θα διατηρηθούν […]
Πλημμυρικά φαινόμενα στην Αιτωλοακαρνανία – Απροσπέλαστοι δρόμοι από σφοδρή καταιγίδα στην Καλαμάτα
Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε προβλήματα στην Αιτωλοακαρνανία. Στο Αιτωλικό, πολλοί δρόμοι πλημμύρισαν, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η κυκλοφορία τόσο των οχημάτων όσο και των πεζών. Τα νερά συγκεντρώθηκαν σε κεντρικά σημεία της πόλης, καθιστώντας τις μετακινήσεις ιδιαίτερα δύσκολες. Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, άντληση υδάτων από υπόγειους χώρους στην Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας πραγματοποίησε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, […]