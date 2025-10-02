Η McLaren πλησιάζει επικίνδυνα την κατάκτηση του Πρωταθλήματος Κατασκευαστών της Formula 1 για το 2025, με το Grand Prix Σιγκαπούρης να αποτελεί την τελευταία μεγάλη ευκαιρία για πρόωρη «στέψη». Παρά το δύσκολο τριήμερο στο Μπακού, όπου ο Όσκαρ Πιάστρι εγκατέλειψε από τον πρώτο γύρο και ο Λάντο Νόρις τερμάτισε 7ος, η βρετανική ομάδα διατηρεί προβάδισμα 333 βαθμών έναντι της Mercedes και ελάχιστες πιθανότητες να απειληθεί.

Για να κατακτήσει τον τίτλο, η McLaren χρειάζεται τουλάχιστον 13 βαθμούς στη Σιγκαπούρη, κάτι που μπορεί να επιτευχθεί ακόμα και με ένα απλό βάθρο από τον Πιάστρι ή τον Νόρις. Μετρώντας ήδη 12 νίκες σε 17 αγώνες και 7 τερματισμούς 1-2, η στέψη μοιάζει πιθανή, ενώ σε περίπτωση που συμβεί, η ομάδα θα ισοφαρίσει το ρεκόρ της Red Bull το 2023 για την πιο πρόωρη κατάκτηση Πρωταθλήματος Κατασκευαστών, έξι αγώνες πριν το φινάλε.

Εάν η McLaren καταφέρει να αναδειχθεί παγκόσμια πρωταθλήτρια, θα πανηγυρίσει τον 10ο τίτλο της στη Formula 1 και τον δεύτερο συνεχόμενο, εδραιώνοντας τη θέση της ως κυρίαρχη δύναμη στο σπορ. Παράλληλα, ο Πιάστρι προηγείται του Νόρις κατά 25 βαθμούς και φιλοδοξεί να φέρει στην ομάδα το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα οδηγών από το 2008, όταν ο Λιούις Χάμιλτον είχε γράψει ιστορία.