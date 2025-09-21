Τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του σημείωσε στο Μπακού ο Μαξ Φερστάπεν, επιβεβαιώνοντας την ανοδική του πορεία στα μέσα της φετινής χρονιάς που τον βάζει ξανά στο παιχνίδι του τίτλου. Αυτή ήταν η 67η νίκη της καριέρας του στη Formula 1 και τέταρτη φετινή, πετυχαίνοντας μια μεγάλη διαφορά 14,6 δευτερολέπτων από τον δεύτερο Τζορτζ Ράσελ (Mercedes). Μαζί τους στο βάθρο ανέβηκε ο Κάρλος Σάινθ (Williams).

Ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull πήρε μια κυρίαρχη νίκη υπογραμμίζοντας τους φόβους της McLaren ότι θα μπορούσε να γίνει διεκδικητής του τίτλου – ακόμα κι αν εξακολουθεί να βρίσκεται 69 βαθμούς πίσω από τον Πιάστρι με επτά αγώνες να απομένουν.

Ο Ράσελ της Mercedes έκανε έναν εξαιρετικό αγώνα, ακολουθώντας την ίδια στρατηγική με τον Φερστάπεν, για να ανέβει από την πέμπτη στη δεύτερη θέση, ενώ ο Σάινθ παρέμεινε στην τρίτη θέση αφού ξεκίνησε δεύτερος για το πρώτο βάθρο της Williams από το Βελγικό Grand Prix του 2021.

Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, Όσκαρ Πιάστρι, εγκατέλειψε από έξοδο μόλις στον πρώτο γύρο.

Ο επόμενος γύρος είναι το τριήμερο 3-5 Οκτωβρίου με το Grand Prix Σιγκαπούρης. Ο Οσκαρ Πιάστρι παραμένει πρωτοπόρος με 324 βαθμούς και τον ακολουθεί ο ομόσταβλος του ο Λάντο Νόρις με 299 βαθμούς. Η McLaren έχει συλλέξει 623 βαθμούς, με δεύτερη τη Mercedes με 290 βαθμούς, διαφορά που εξασφαλίζει το πρωτάθλημα κατασκευαστών στην πρώτη.