Στην Έπαυλη των Μυστηρίων, που βρίσκεται στα περίχωρα της Πομπηίας, μπορεί κανείς να δει μερικές από τα πιο γνωστές και όμορφες αρχαίες τοιχογραφίες, οι οποίες μπορούν να γοητεύσουν οποιονδήποτε επισκέπτη έχει την τύχη να τις δει. Ωστόσο, σε πρόσφατες ανασκαφές, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν κάτι, που ανατρέπει τα όσα γνώριζαν.

Έτσι, ήρθε στο φως ένα δωμάτιο της συγκεκριμένης πολυτελούς κατοικίας, το οποίο προοριζόταν για επισκέπτες, οι οποίοι σχεδόν ποτέ δεν έμπαιναν στο εσωτερικό της. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Αρχαιολογικού Πάρκου της Πομπηίας, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν έναν χώρο αναμονής στον δημόσιο δρόμο, έξω από την κύρια πύλη του σπιτιού. Σε αυτόν, κάθε πρωί, συγκεντρώνονταν άνθρωποι, που περίμεναν υπομονετικά, ώστε να δουν τον dominum, δηλαδή τον αφέντη του σπιτιού.

Στην κοινωνία εκείνης της εποχής, οι άνθρωποι από κατώτερες κοινωνικές τάξεις είχαν συχνά διασυνδέσεις με τέτοια σημαντικά πρόσωπα και περίμεναν έξω, ώστε να δείξουν την αφοσίωσή τους και να λάβουν κάποια νομική ή οικονομική βοήθεια από τον dominum. Σε αντάλλαγμα, οι επισκέπτες θα του πρόσφεραν πολιτική υποστήριξη, ώστε να κατέβει στις εκλογές για την διοίκηση της πόλης.

Όσο περισσότεροι άνθρωποι συγκεντρώνονταν έξω από κάθε τέτοιο σπίτι, τόσο μεγαλύτερη επιρροή είχε ο ιδιοκτήτης του. Κι επειδή βρισκόντουσαν πάρα πολλοί, χρειαζόταν υπομονή. Όμως, στον συγκεκριμένο χώρο, τα ευρήματα των αρχαιολόγων υποδεικνύουν ότι πιθανότατα κάποιος άνθρωπος από χαμηλότερη κοινωνική τάξη περίμενε τόσο πολύ, που πήρε κάποια στιγμή ένα μυτερό αντικείμενο ή ένα κομμάτι κάρβουνο κι άρχισε να γράφει στους τοίχους, ώστε να περάσει την ώρα του. Μάλιστα, οι επιστήμονες κατάφεραν να μάθουν και μέρος του ονόματος αυτού του ανθρώπου, που τον έλεγαν Βάσσο.

Επιμέλεια: Σταύρος Μαρινόπουλος

Πηγή: Archaeology Magazine