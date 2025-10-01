Η Φενέρμπαχτσε έκανε εντυπωσιακό ξεκίνημα στη νέα Euroleague, επικρατώντας άνετα της Παρί με 96-77 στην πρεμιέρα. Οι Τούρκοι έδειξαν από νωρίς τις επιθετικές τους δυνατότητες και δεν άφησαν την αντίπαλό τους να αμφισβητήσει τη δυναμική τους.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν νωχελικό, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν κοντά στο σκορ, αλλά με σερί 12-0 η Φενέρμπαχτσε πέρασε μπροστά και έκλεισε το ημίχρονο στο +6 (25-19). Στην αρχή της δεύτερης περιόδου, ο Μπόνζι Κόλσον και οι Μπιρτς-Χολ ανέβασαν τη διαφορά στο +14, με την Παρί να μειώνει προσωρινά με τρίποντα των Ουατάρα και Ρόμπινσον για το 43-40.

Στο τρίτο δεκάλεπτο, ο Χόρτον Τάκερ κράτησε την ομάδα του μπροστά, αλλά ο Ιφί με εννέα συνεχόμενους πόντους έδωσε προσωρινά προβάδισμα στην Παρί (51-53). Η Φενέρ όμως αντέδρασε με επιμέρους 13-2 και ένα buzzer beater τρίποντο του Μέλι, μπαίνοντας στην τελευταία περίοδο με διψήφια διαφορά (70-59).

Στην τελική περίοδο, Χολ και Μπάλντγουιν διατήρησαν τη Φενέρ μπροστά, με την Παρί να προσπαθεί αλλά να μην μπορεί να απειλήσει, φτάνοντας οι Τούρκοι στην τελική επικράτηση με 96-77.

Τα δεκάλεπτα: 25-19, 43-40, 70-59, 96-77