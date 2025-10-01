Η ελληνική αποστολή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παρα-Στίβου στο Νέο Δελχί συνέχισε να φέρνει επιτυχίες, με τους Θανάση Κωνσταντινίδη και Αλέξανδρο Σκούρτη να προσθέτουν ακόμη δύο μετάλλια στο ενεργητικό της χώρας.

Ο Θανάσης Κωνσταντινίδης κατέκτησε το ασημένιο στη σφαιροβολία F32, φτάνοντας τα 9,65 μ. στην 6η βολή του. Το χρυσό πήρε ο Ουζμπέκος Γιασούρ Χοτζάεφ με 9,96 μ., ενώ το χάλκινο κατέληξε στον Αλγερινό Μοχάμεντ Αμτσί με 9,56 μ.

Στην κούρσα των 400 μ. Τ38, ο Αλέξανδρος Σκούρτης τερμάτισε τρίτος με χρόνο 49.74, καταρρίπτοντας ξανά το ευρωπαϊκό ρεκόρ που είχε σημειώσει στον προκριματικό (49.97). Το χρυσό κατέκτησε ο Αμερικανός Τζάιντιν Μπλάκγλουελ με 48.00, νέο παγκόσμιο ρεκόρ, ενώ το ασημένιο πήγε στον Κολομβιανό Χοσέ Ραμίρεζ Εστράδα με ατομικό ρεκόρ 49.18.

Με αυτά τα δύο μετάλλια, η Ελλάδα συνεχίζει να δείχνει δυναμική παρουσία στο Παγκόσμιο Παρα-Στίβου, με τις επιτυχίες των αθλητών να προσφέρουν ελπίδα και έμπνευση για τη συνέχεια.