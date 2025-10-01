Η αγορά των plug-in υβριδικών αυτοκινήτων «ανθεί» τελευταία και στη χώρα μας και όχι άδικα, αφού όχι μόνο έχεις τη δυνατότητα να κινείσαι μόνο με τον ηλεκτροκινητήρα για ορισμένα χιλιόμετρα, αλλά δεν χάνεις το πλεονέκτημα της βενζίνης και μπορείς να κάνεις ένα μακρινό ταξίδι χωρίς κανένα άγχος.

Όμως τι γίνεται, εάν δεν το φορτίζεις ποτέ; Τα περισσότερα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα που ταξινομούνται, έχουν αγοραστεί λόγω των ωφελημάτων που προσφέρονται για την αγορά τους, όπως η μειωμένη φορολογία και το μειωμένο τέλος ταξινόμησης σε περίπτωση που είναι εταιρικό -που είναι και η συχνότερη περίπτωση- και τα μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Πολλοί λοιπόν είναι οι χρήστες, που τα χρησιμοποιούν ως εταιρικά και επειδή δεν έχουν προνοήσει για φορτιστή στο σπίτι τους, παραλείπουν γενικά να φορτίσουν το αυτοκίνητο.

Στην περίπτωση αυτή, η τεχνολογία του plug-in υβριδικού αυτοκινήτου χάνει το προτέρημά της και δημιουργείται ένα παράδοξο: Καταναλώνει περισσότερο καύσιμο από το αντίστοιχο συμβατικό. Ο λόγος δεν είναι άλλος από το πρόσθετο βάρος, που εκ των πραγμάτων υπάρχει από την μπαταρία και τον ηλεκτροκινητήρα. Που σημαίνει, ότι το μηχανικό σύνολο καλείται να κινήσει μόνο του πολύ μεγαλύτερο βάρος από το συνηθισμένο, συνεπώς καταναλώνει πολύ περισσότερο καύσιμο.

Επιπλέον, αυξάνονται και οι εκπομπές ρύπων. Πρόσφατη μελέτη της ECIU τονίζει, πως σε πραγματικές συνθήκες τα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα εκπέμπουν έως και 350% περισσότερο Co2 από αυτό που ανακοινώνει ο κατασκευαστής. Η κύρια αιτία πίσω από αυτό είναι, ότι οι χρήστες συνήθως οδηγούν το όχημα αποκλειστικά με τον βενζινοκινητήρα του. Για να επωφεληθεί λοιπόν κανείς από τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας των plug-in υβριδικών αυτοκινήτων οφείλει να είναι τακτικός με τη φόρτιση της μπαταρίας τους, ειδάλλως η κατανάλωση ανεβαίνει κατακόρυφα και όλη η ουσία αυτής της τεχνολογίας κίνησης εξαφανίζεται.