Η Εξεταστική Επιτροπή του 4ου εισαγωγικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔι) ανακοίνωσε το πρόγραμμα των προφορικών εξετάσεων για τους υποψήφιους που προκρίθηκαν από το δεύτερο στάδιο.

Οι εξετάσεις αφορούν υποψηφίους για θέσεις Δικαστικών Υπαλλήλων σε κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και θα διεξαχθούν στο Εφετείο Αθηνών από την 1η Νοεμβρίου (Κυρ. Λουκάρεως 14, αίθουσα Δ5, ισόγειο), δίνοντας στους υποψηφίους την ευκαιρία να προετοιμαστούν για την τελική φάση του διαγωνισμού που θα κρίνει την εισαγωγή τους στην ΕΣΔι.

Δείτε ΕΔΩ την ανακοίνωση