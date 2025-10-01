Ελλάδα

Στις 8 Οκτωβρίου δικάζεται ο Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο που προκάλεσε στη Φιλοθέη, με ζημιές σε τρία αυτοκίνητα, μία γκαραζόπορτα και μία μάντρα. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος και ενημέρωσε την Αστυνομία, όμως οι περίοικοι ισχυρίζονται ότι είχε εξαφανιστεί. Γειτόνισσα του ηθοποιού και θύμα του τροχαίου είπε μιλώντας στο MEGA: […]