Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με τοπικό χαλάζι αναμένονται σήμερα και αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ.
Σήμερα, Δευτέρα 01/06/2020
Περιοχές: Νησιά Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα, ηπειρωτικά κατά τόπους, Κρήτη (κυρίως ανατολικά).
Ώρες: Μεσημβρινές και απογευματινές.
Καιρικά φαινόμενα: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, τοπικά χαλάζι.
Αύριο, Τρίτη 02/06/2020
Περιοχές: Πρωί – Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Νησιά Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου.
Μεσημέρι & απόγευμα – ηπειρωτικά της υπόλοιπης χώρας.
Καιρικά φαινόμενα: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, τοπικά χαλάζι.