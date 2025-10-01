Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με τοπικό χαλάζι αναμένονται σήμερα και αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ.

Σήμερα, Δευτέρα 01/06/2020

  • Περιοχές: Νησιά Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα, ηπειρωτικά κατά τόπους, Κρήτη (κυρίως ανατολικά).

  • Ώρες: Μεσημβρινές και απογευματινές.

  • Καιρικά φαινόμενα: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, τοπικά χαλάζι.

Αύριο, Τρίτη 02/06/2020

  • Περιοχές: Πρωί – Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Νησιά Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου.
    Μεσημέρι & απόγευμα – ηπειρωτικά της υπόλοιπης χώρας.

  • Καιρικά φαινόμενα: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, τοπικά χαλάζι.

