Αποκλειστικές πληροφορίες που έχουν τα «ΝΕΑ», φέρνουν ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση του σοκαριστικού επεισοδίου στην Άνοιξη.

Ο 31χρονος φερόμενος δράστης παρουσιάζει διαφορετική εκδοχή των γεγονότων, υποστηρίζοντας ότι ουδέποτε χτύπησε τα μέλη της οικογένειας. Ισχυρίζεται ότι επισκέφθηκε το σπίτι μόνο για να ζητήσει από τον 44χρονο γιο, χρήματα που του όφειλαν από ενοίκια – σύμφωνα με τον ίδιο πάνω από τέσσερα μηνιαίως, ενώ η οικογένεια μιλά για δύο.

Αντιθέτως, η οικογένεια υποστηρίζει ότι ο 31χρονος εισέβαλε στο σπίτι μαζί με τον πατέρα του με ρόπαλο και μαχαίρι, προκαλώντας σοβαρούς τραυματισμούς.

Ο φερόμενος δράστης ισχυρίστηκε στην αστυνομία ότι τα χτυπήματα προήλθαν όταν οι δύο ηλικιωμένοι αντέδρασαν και μπήκαν στη μέση για να τους χωρίσουν.

Στο νοσοκομείο ΚΑΤ βρίσκονται και οι δύο τραυματίες: η ηλικιωμένη γυναίκα με κάταγμα στο ισχίο αναμένεται να χειρουργηθεί ενώ ο 86χρονος σύζυγός της βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση.

Η 35χρονη σύζυγος του 44χρονου, που είναι έγκυος, κατάφερε να γλιτώσει και ζήτησε βοήθεια από γείτονες.

Ο πατέρας του δράστη αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου, μαζί με ακόμη ένα άτομο που φέρεται να εκτελούσε χρέη τσιλιαδόρου όπως κατέθεσαν τα θύματα.

Σημειώνεται ότι πριν από περίπου δύο εβδομάδες, το αυτοκίνητο του γιου της οικογένειας βρέθηκε καμένο σε οικόπεδο δίπλα στο σπίτι. Ο ίδιος είχε καταγγείλει τότε τον ιδιοκτήτη του σπιτιού ως υπεύθυνο για τον εμπρησμό. Η πυρκαγιά είχε καταγραφεί από την Πυροσβεστική, χωρίς όμως να προσδιοριστεί επισήμως η αιτία της και αν όντως πρόκειται για εμπρησμό. Ως αποτέλεσμα, δεν υπήρξαν συλλήψεις.

Ο εισαγγελέας αποφάσισε να αφήσει ελεύθερο τον 31χρονο, ο οποίος κατηγορείται για επικίνδυνη σωματική βλάβη και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί.