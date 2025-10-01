Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, γύρω στις 21:10, σε διαμέρισμα στην Άνοιξη, όπου διαμένει οικογένεια. Ο 31χρονος ιδιοκτήτης του ακινήτου, συνοδευόμενος από συνεργό του, εισέβαλε στο σπίτι και επιτέθηκε στους ενοικιαστές, χτυπώντας τους με ρόπαλο και αιχμηρά αντικείμενα. Οι κραυγές αναστάτωσαν τη γειτονιά, ενώ ακολούθησαν σκηνές άγριας βίας.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν σοβαρά τρία μέλη της οικογένειας, ένας 86χρονος, η 74χρονη σύζυγός του και ο 44χρονος γιος τους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΚΑΤ για νοσηλεία. Στο διαμέρισμα βρισκόταν και μία 35χρονη έγκυος, η οποία δέχτηκε επίθεση, ωστόσο ευτυχώς δεν τραυματίστηκε.

Η αστυνομία συνέλαβε τον 31χρονο, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για επικίνδυνες σωματικές βλάβες, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και φθορά ξένης περιουσίας.

Ο συνεργός του κατάφερε να διαφύγει και αναζητείται.

Οι αρχές εξετάζουν τα αίτια της πρωτοφανούς επίθεσης, διερευνώντας εάν προηγήθηκαν διαφορές ανάμεσα σε ιδιοκτήτη και ενοικιαστές.