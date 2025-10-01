Από το 2026 ξεκινά η αντικατάσταση των παλιών δελτίων ταυτότητας με ψηφιακά αναβαθμισμένες εκδόσεις, σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 2019/1157. Οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι παλιές ταυτότητες χωρίς μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ) δεν θα ισχύουν μετά τις 3 Αυγούστου 2026, ενώ η διαδικασία έκδοσης των νέων ταυτοτήτων θα γίνεται με ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και δυνατότητα χρήσης του νέου ψηφιακού πορτοφολιού EUDI Wallet για ασφαλείς συναλλαγές και μετακινήσεις.

Κόστος έκδοσης

Κανονικό: 10 ευρώ

Πολύτεκνοι: 5 ευρώ (με επίδειξη πιστοποιητικού)

Ένσημο ΕΛ.ΑΣ.: 0,50 ευρώ

Το παράβολο εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας e-Παράβολο πριν την προσέλευση στην αρμόδια Αρχή.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Ηλεκτρονικό παράβολο

Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση

Φωτογραφία σε ψηφιακή μορφή (από Αρχή ή πιστοποιημένο φωτογράφο μέσω myPhoto)

Παλαιό δελτίο ταυτότητας

Μάρτυρας (για πρώτη έκδοση ή ανήλικους)

Για ανήλικους, ο μάρτυρας μπορεί να είναι γονέας ή κηδεμόνας με επίδειξη επίσημων εγγράφων.

Χρόνος και διαδικασία

Η παραλαβή του νέου δελτίου γίνεται συνήθως εντός 7 ημερών από την κατάθεση της αίτησης. Τα ραντεβού για έκδοση είναι περιορισμένα, ενώ στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη θα πρέπει κανείς να περιμένει να ανοίξουν νέα μετά τον Μάρτιο, λόγω αυξημένης ζήτησης, αλλά η άμεση εξυπηρέτηση είναι δυνατή σε επείγουσες περιπτώσεις (ταξίδια, κλοπή ταυτότητας, πτυχία).

Ευρωπαϊκή υπερ-ταυτότητα (EUDI Wallet)

Το EUDI Wallet θα διατεθεί έως τον Νοέμβριο του 2026 και επιτρέπει:

Ψηφιακή αποθήκευση ταυτοτήτων, διαβατηρίου, άδειας οδήγησης

Ασφαλείς ηλεκτρονικές συναλλαγές και ψηφιακές υπογραφές

Επαλήθευση στοιχείων χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο

Πλήρη έλεγχο των δεδομένων που μοιράζεστε

Το νέο ψηφιακό πορτοφόλι μειώνει τον χρόνο επιβίβασης σε πλοία και αεροπλάνα και διευκολύνει τις μετακινήσεις εντός ΕΕ.

Πληροφορίες και ραντεβού

Όλες οι λεπτομέρειες για τα δικαιολογητικά και την αίτηση έκδοσης βρίσκονται στο site της Ελληνικής Αστυνομίας.