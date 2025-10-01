Η Geely Auto παρουσίασε τη δέσμευσή της στην έξυπνη ηλεκτροκίνηση στο SALONE AUTO TORINO 2025 (Σαλόνι Αυτοκινήτου Τορίνο), αποκαλύπτοντας τα τελευταία παγκόσμια μοντέλα της, μεταξύ των οποίων τα Geely EX5 και Geely Starray EM-i.

Η υπεροχή της εταιρείας στον σχεδιασμό επιβεβαιώθηκε περαιτέρω, καθώς το Geely EX5 κατέκτησε το βραβείο σχεδίασης στην τελετή απονομής των Torino Automotive Design Award (TADA), προσθέτοντας μια ακόμη διεθνή διάκριση σε ένα εντυπωσιακό χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει τα German Red Dot Design Award, A’ Design Award (Ιταλία), IDA International Design Gold Award (ΗΠΑ) και MUSE Platinum Award (ΗΠΑ).

Σχεδιασμένο από κοινού στα design centers της Geely σε Σαγκάη και Μιλάνο, το Geely EX5 ξεχωρίζει χάρη στο πορσελανοειδές, γυαλιστερό φινίρισμα που δημιουργεί δυναμικό βάθος και εκλεπτυσμένες λεπτομέρειες υπό διαφορετικές συνθήκες φωτισμού. Στο εσωτερικό, η έμφαση δίνεται στην κομψότητα και την άνεση, με προσεγμένα στοιχεία που εκτείνονται από τη γλυπτική σχεδίαση της μάσκας και των πίσω φωτιστικών σωμάτων έως την εργονομική τοποθέτηση των υποβραχιόνιων και τις premium επενδύσεις καθισμάτων, αποδεικνύοντας τη δέσμευση της Geely στην ανθρωποκεντρική σχεδιαστική υπεροχή.